Церковь чтит память святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси

12 января. ПРАВМИР. 12 января православная церковь вспоминает святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси.

Выдающимся иерархом Русской Церкви в середине XVI веке был святитель Макарий, Митрополит Московский и всея Руси (1563; пам. 30 дек.).

Это был аскет-молитвенник, благочестивый подвижник, собеседник святых современников. Как Предстоятель Церкви он созвал знаменитые Соборы, на которых был прославлен сонм русских святых, затем на Стоглавом Соборе последовало исправление недостатков в жизни Церкви и общества, наконец, соборное искоренение лжеучений. Его Первосвятительство пришлось на стык малолетства и зрелого возраста Иоанна Грозного, которого Митрополит Макарий впервые на Руси венчал царским венцом.

С его именем связано первое систематическое изложение истории — составление Степенной Книги, а так же начало новой страницы в истории русской книжности — учреждение книгопечатания на Руси. Современники называли Митрополита Макария чудным. Можно говорить, что именем Митрополита Макария может быть названо время середины XVI века. Он был канонизован в 1988 году на Соборе в дни празднования великого юбилея – Тысячелетия Крещения Руси. О Митрополите Макарии существует не малая разножанровая литература.

Главное книжное детище святителя Макария — это Минеи Четьи. В XIX веке при их издании Археографической Комиссией им было усвоено именование Великие Макарьевские Минеи Четьи. К сожалению, их издание прекратилось в 1917 году, не будучи доведенным до конца. Уже в наши дни была издана Майская Минея Успенской редакции. В процессе подготовки данного издания была выявлена недостающая Софийская майская Минея. Таким образом, это важное достижение нашего времени в вопросе изучения Макарьевского наследия.