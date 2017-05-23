Церковь чтит память святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского

23 мая. ПРАВМИР. Святитель Симон, епископ Владимирский и Суздальский, описатель жизни Киево-Печерских преподобных отцов, был пострижеником Печерской обители, вероятно, во второй половине ХII века.

В 1206 году был назначен игуменом Владимирского Рождество-Богородицкого монастыря, а в 1214 году, по желанию князя Георгия Всеволодовича, был поставлен первым епископом Владимира-на-Клязьме и Суздаля.

В 1218 году им был освящен храм в Рождественском монастыре, а в 1225 году – соборный в Суздале. Великий князь глубоко почитал святителя Симона и готов был открыть новую епископскую кафедру в Суздале для его друга, инока Поликарпа из Киево-Печерского монастыря, который искушался духом честолюбия. Но святитель Симон, видя духовное состояние Поликарпа, отговорил великого князя от его намерения, а самому Поликарпу написал глубоко назидательное послание, в котором он преподал своему другу наставления против его душевных недугов.

Послание Симона положило начало Киево-Печерскому патерику и принесло составителю его имя мужа учительного. Накануне преставления, в 1226 году, святитель принял схиму. Первоначально тело его было погребено во Владимире, а затем, согласно завещанию самого святителя, перенесено через несколько лет в Киево-Печерскую Лавру, где почивает в Антониевых пещерах.