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Церковь чтит память святого Агапита, исповедника, епископа Синадского

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3 марта. ПРАВМИР. Святой Агапит жил на рубеже III—IV вв. и был родом из Каппадокии. В юности он принял постриг в монастыре, где подвизались более тысячи монахов. Словно пчела, собирающая мед с цветков, он с каждого брал пример добродетелей и аскетических подвигов, дабы преподнести Господу сладкий мед совершенства.
Церковь чтит память святого Агапита, исповедника, епископа Синадского

Убивая в себе естественное влечение к телесным удовольствиям, он тридцать лет питался одной люпиновой шелухой, больше восьмидесяти дней ел золу вместо хлеба. Полностью овладев сном, он довольствовался часовым отдыхом, а остальное время ночи проводил в молитве. Св. Агапит был согласен на всякое послушание и способен к любой работе, необходимой для монастыря. При этом он вел себя как слуга всех братий, которых называл своими учителями и приветствовал земными поклонами. Так он снискал благоволение в очах Бога, восхищение людей и дар изобильного чудотворения. Единым крестным знамением он поразил большого змия, наводившего страх на окрестных жителей, и излечил девочку, измученную долгой болезнью.

Император Лициний (313-324), узнав о его доброй славе и мужестве в духовной брани, насильно завербовал его в римское войско. Святой, однако, не оставил подвижничества и вел себя с воинами так же, как с братиями по монастырю. Одним своим присутствием он излечивал людей и животных, изгонял бесов и даже воскрешал мертвых.

Увидев своими глазами, какую славную битву вели ради любви ко Христу святые мученики Викторин, Дорофей, Феодул и Агриппа, св. Агапит загорелся желанием пойти по их пути к совершенству через мученичество. Он предстал перед палачами, получил удар копьем, но Бог уберег его ради спасения многих.

Когда после смерти Лициния (324) св. Константин Великий стал единодержавным правителем, случилось так, что один из приближенных государя оказался во власти беса и стал беспрестанно называть имя Агапита. Император вызвал его во дворец. Как только святой начал молиться, бес бежал. В качестве благодарности Агапит попросил освободить его от воинской повинности и отпустить жить в безмолвии.

Он вернулся в монастырь. Епископ гор. Синады, в Лидии, рукоположил инока в священника против его воли, а по кончине архиерея клир и народ единодушно избрали Агапита епископом Синадским. Божественная милость, возведя святого в епископское достоинство, превратила его в неиссякаемый источник чудес и пророчеств. Молитвой он усмирял бурю, вызывал дождь, изгонял саранчу и комаров, лечил болезни и изгонял бесов. Заложив храм, он сдвинул с места огромную скалу, с которой не могли справиться строители, разделил холм, чтобы солнце освещало храм, и повернул русло реки, которая затопляла земли соседнего епископства. Ему ведомы были скрытые грехи, и он твердой рукой исправлял нравы священства и мирян. Милосердие св. Агапита по отношению к бедным было подобно океану: он отдавал нуждающимся собственную рубашку. Епископ дружил со св. Парфением Лампсакийским, которого наставил в пастырских обязанностях перед рукоположением.

Много лет св. епископ Агапит щедро подавал Божественную благодать. Он радостно отошел ко Господу, молясь о спасении духовной паствы.

(Составитель — иеромонах Макарий Симонопетрский,
адаптированный русский перевод — издательство Сретенского монастыря)

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