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Церковь чтит память святого апостола Фаддея

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3 сентября. ПРАВМИР. Апостол Фаддей от 70-ти, по происхождению еврей, родился в сирийском городе Едессе.
Церковь чтит память святого апостола Фаддея

Придя в Иерусалим на праздник, он услышал проповедь святого Иоанна Предтечи и, приняв от него Крещение в Иордане, остался в Палестине. Увидев Спасителя, он сделался Его учеником, и был избран Господом в число тех 70-ти учеников, которых Он послал по два на проповедь в города и местности, которые Сам намеревался посетить.

После Вознесения Спасителя на Небо, апостол Фаддей благовествовал в Сирии и Месопотамии. Он пришел с проповедью Евангелия в Едессу и обратил ко Христу князя Авгаря, народ и жрецов. Проповедь свою он утверждал многими чудесами (о которых Авгарь писал ассирийскому царю Нарсесу); поставил священников и устроил Едесскую Церковь.

Князь Авгарь хотел наградить апостола Фаддея богатыми дарами, но тот отказался и пошел с проповедью в другие города, обращая многих язычников в христианскую веру. Дойдя с проповедью до финикийского города Вирита (Бейрута), он основал там Церковь и в том же городе мирно скончался в 44-м году.

Это место кончины указывается в славянской минеи; по другим источникам он скончался в Едессе; по древнему армянскому преданию, апостол Фаддей после различных мучений был усечен мечом 21 декабря в Артазской области в 50 году.

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