Церковь чтит память святого апостола и евангелиста Марка

8 мая. ПРАВМИР. Церковь чтит память апостола и евангелиста Марка.

Апостол Марк родился в Иерусалиме и был племянником апостола Варнавы. В ночь крестных страданий Христа он следовал за Ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов.

После он стал учеником апостола Петра, основал Церковь в Египте и был первым епископом в Александрии. Здесь он положил начало христианскому училищу. С проповедью Евангелия путешествовал в Ливии, Нектополе, посетил внутренние области Африки. Посетил апостола Павла в Риме, где тот находился в узах. По преданию, здесь апостол Марк написал Евангелие для уверовавших язычников.

Древние церковные писатели свидетельствуют, что Евангелие от Марка является краткой записью проповеди и рассказов апостола Петра. Вернувшись в Александрию, апостол укреплял верующих, противодействуя язычникам, что возбудило их ненависть. Святой Марк, предвидя свой конец, поспешил оставить после себя преемников — епископа Ананию и трех пресвитеров. Вскоре язычники напали на апостола во время богослужения, избили его, проволокли по улицам города и бросили в темницу. Ночью ему явился Спаситель и воодушевил его.

Наутро толпа язычников снова варварски повлекла апостола Марка в судилище, но по дороге св. Евангелист скончался со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой».