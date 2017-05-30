Церковь чтит память святого апостола от 70-ти Андроника и святой Юнии

30 мая. ПРАВМИР. Святой апостол от 70-ти Андроник и его помощница в апостольских трудах святая Юния были родственниками апостола Павла.

Они много потрудились, проповедуя Евангелие язычникам, о чем упоминает апостол Павел в Послании к Римлянам: «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа» (Рим. 16, 7).

Святой Андроник был рукоположен во епископа Паннонии, но проповедь его и святой Юнии распространилась и в другие страны, далеко за пределы его епархии. Трудами святых Андроника и Юнии утверждалась Церковь Христова, язычники обращались к Богопознанию, многие языческие капища прекратили свое существование, вместо них возникали христианские храмы. Из службы в честь этих святых известно, что они мученически пострадали за Имя Христово.

В V веке, при императорах Аркадии и Гонории, их святые мощи были обретены в предместье Константинополя вместе с мощами других мучеников «иже во Евгениевых» (память 22 февраля).

Благочестивому клирику Николаю Каллиграду было откровение о том, что среди этих 17 мучеников находятся также мощи святого апостола Андроника. Впоследствии на этом месте был построен величественный храм.