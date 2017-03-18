О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Церковь чтит память святого Конона Исаврийского

|
18 марта. ПРАВМИР. Святой мученик Конон Исаврийский родился в Вифании, селении, расположенном рядом с малоазийским городом Исаврией, жители которого приняли христианскую веру от апостола Павла.
Церковь чтит память святого Конона Исаврийского

Святой Конон с юности сподобился особого покровительства Архистратига Михаила, который являлся ему и помогал во многих трудных обстоятельствах его жизни.

По настоянию родителей Конон был обручен с девушкой по имени Анна, которую после свадьбы он убедил остаться девственницей. Молодые супруги жили как брат с сестрой, посвятив себя всецело Богу. Святой Конон привел к христианской вере и своих родителей. Его отец, святой Нестор, за обличение идолопоклонников принял мученическую кончину.

Рано похоронив мать и жену, святой Конон продолжал служение Богу, целиком посвятив себя монашеским трудам, посту и молитве. В преклонном возрасте святой подвижник был прославлен даром чудотворения. Благодаря его проповеди и чудесам многие язычники обратились ко Христу.

Когда в Исаврии начались гонения на христиан, одним из первых пострадал святой Конон. Его подвергли жестоким пыткам за отказ принести жертву идолам. Однако жители Исаврии, узнав об истязаниях, которым подвергся святой, отправились с оружием в руках на защиту мученика. Испугавшись народного гнева, мучители бежали, а исавряне нашли мученика израненного и окровавленного на месте пыток. Святой Конон жалел о том, что не удостоился принять мученическую кончину за Господа.

Спустя два года святой Конон мирно скончался и был погребен рядом со своими родителями и женой.

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Церковь чтит память святого благоверного князя Даниила Московского
Церковь чтит память святого благоверного князя Даниила Московского
Новостная служба "Православие и мир"

Святые мощи князя были положены в раке «на прославление Святыя Троицы и на исцеление немощствующих

Церковь чтит память Волоколамской иконы Божией Матери
Церковь чтит память Волоколамской иконы Божией Матери
Новостная служба "Православие и мир"

Волоколамская икона Божией Матери - список с Владимирской иконы Московского Успенского собора

Церковь празднует память иконы Божией Матери «Державная»
Церковь празднует память иконы Божией Матери «Державная»
Новостная служба "Православие и мир"

Икона, обретенная уже в ХХ веке, стала одной из главных святынь современной России

Благотворительный фонд
Помочь маленькой Яне общаться с миром
Помочь маленькой Яне общаться с миром
63% собрано / 48100 руб. осталось
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
60% собрано / 158208 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Неделя Крестопоклонная: история, смысл, песнопения, цитаты (+видео, аудио)
Новостная служба "Православие и мир"

Износимый на середину храма для поклонения Крест Господень – это наше воинское знамя

"
Епископ Пантелеимон: В храмах мало инвалидов, потому что нет для этого условий
Новостная служба "Православие и мир"

На форум приехали 200 человек, включая священнослужителей и церковных социальных работников

"
Святые чаще всего снятся жителям центра России – исследование
Новостная служба "Православие и мир"

Религиозные сны чаще всего снятся в Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях

Все статьи автора
Статьи Дня
Постное письмо № 18. Как у нас появляются постные лица
Архимандрит Савва (Мажуко)

Посмейтесь над своим «спасительным выражением лица»

Путь Святого Иакова: чудо, братство, единение
Анастасия Суханова

800 километров пешком и Вселенная человеческих оттенков

Неделя Крестопоклонная: история, смысл, песнопения, цитаты (+видео, аудио)
Новостная служба "Православие и мир"

Износимый на середину храма для поклонения Крест Господень – это наше воинское…

самое читаемое

«Не соседка, а ребенок – мой самый любимый и важный человек»15,050

СМА и прививки: чем важен успех Юлии Самойловой14,247

Постное письмо № 16. Грешные ингредиенты13,930

“Ты молчишь как рыба, я ставлю тебе тройки за красивые глаза”12,156

Постное письмо № 15. Заложники совести11,899

Я соглашаюсь: «Да, Ванечка, ты умрешь»11,842

В Подмосковье погибла врач, спасая женщину от поезда9,809

Священники в стрессе: как не встретиться с Господом раньше срока9,699

Священник Михаил Владимиров: Ни один из памятников Ленину не должен быть демонтирован7,382

Архимандрит Андрей (Конанос): Молитва – не для тех, кто постоянно жалуется6,540

лучшие авторы

Светлана Хустик36,047

Новостная служба33,863

Архимандрит Савва (Мажуко)32,381

Настя Дмитриева15,037

Тамара Амелина14,241

Марина Солотова12,140

Нина Архипова11,795

Протоиерей Александр Ильяшенко11,140

Мария Строганова10,374

Роуланд Краучер9,694

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть