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Церковь чтит память святого пророка Ионы

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5 октября. ПРАВМИР. Святой пророк Иона жил в VIII веке до Рождества Христова и был преемником пророка Елисея.
Церковь чтит память святого пророка Ионы

Книга пророка Ионы входит в состав Библии и содержит пророчества о судьбах израильского народа, страданиях Спасителя, запустении Иерусалима, кончине мира. Кроме пророчеств, в книге Ионы рассказано, как он был послан Господом к ниневитянам с проповедью о покаянии (Иона 3, 3–10).

Господь наш Иисус Христос в беседе с книжниками и фарисеями, требовавшими от Него знамения, сказал, что им не дастся иного знамения, кроме знамения Ионы пророка: «Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12, 40).

Из этих слов Господа становится ясным прообразовательное значение Книги пророка Ионы в отношении Крестной смерти, сошествия во ад и Воскресения Господа Иисуса Христа. Обличая нераскаянность и упорство иудеев, Господь сказал: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы» (Мф. 12, 41).

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