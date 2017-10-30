30 октября. ПРАВМИР. Церковь чтит память святого пророка Осии.

Святой пророк Осия происходил из колена Иссахарова. Он жил в IX в. до Рождества Христова в царстве Израильском и был современником святых пророков Исаии, Михея и Амоса.

В то время многие его соплеменники, забыв Истинного Бога, поклонялись идолам. Святой пророк Осия своими мудрыми наставлениями вновь обращал их к древнему благочестию. Обличая беззакония жителей Израиля, пророк возвещал им великие бедствия от иноплеменников и переселение в плен Ассирийский.

Почти за тысячу лет до пришествия Спасителя святой пророк, по наитию Святого Духа, предсказал, что прекратится ветхозаветное жертвоприношение и не будет Ааронова священства и что по всей земле распространится истинное Богопознание. Говорил Осия и о Христе, что Он возвратится из Египта , тридневно воскреснет (Ос. 6; сравни 1 Кор. 15, 4) и победит смерть.

Пророчества святого Осии включены в число книг Священного Писания. Пророческое служение святого Осии продолжалось более 60 лет. В глубокой старости скончался пророк, всю свою жизнь посвятивший исполнению воли Божией