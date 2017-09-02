О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Церковь чтит память святого пророка Самуила

|
2 сентября. ПРАВМИР. Пророк Самуил был пятнадцатый и последний судия Израильский, живший за 1146 лет до Рождества Христова.
Церковь чтит память святого пророка Самуила

Он происходил от колена Левиина, был сыном Елканы из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой. Родился испрошенный у Господа молитвами своей матери Анны (почему и получил имя Самуил, что значит «испрошенный») и еще до рождения был посвящен Богу.

Когда мальчику исполнилось три года, мать пошла с ним в Силом и по обету отдала его в скинию на попечение первосвященника Илия, который в то же время был и судьей над народом Израильским. Пророк возрастал в страхе Божием, и уже в 12 лет ему было откровение о том, что Бог покарает весь дом первосвященника Илия за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей.

Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30000 израильтян (среди них были и сыновья первосвященника Офни и Финеес), одержали победу и взяли Ковчег Божий. Услышав об этом, первосвященник Илий упал с седалища навзничь у ворот и, сломав хребет, умер. Жена Финееса, до которой слух о происшедшем дошел в тот час, когда рождался младенец, умерла со словами: «Отошла слава от Израиля, ибо взят Ковчег Божий» (1 Цар. 4, 22).

По смерти Илия Самуил сделался судьей народа Израильского. При нем Ковчег Божий был возвращен из плена самими филистимлянами, а после обращения израильтян к Богу они вернули себе и все города, которые взяли филистимляне. Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей – Иоиля и Авию – судьями над Израилем, но они не наследовали честности и правосудия отца, так как были корыстолюбивы.

Тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий был «как прочие народы», потребовали у пророка Самуила поставить им царя. Пророк Самуил увидел в этом глубокое падение народа, которым до того времени управлял Сам Бог, возвещая волю через святых избранников. Оставляя должность судии, пророк Самуил спрашивал народ, не обидел ли он кого в продолжение своего правления, но никто не нашел за ним ничего.

После обличения первого царя Саула в непослушании Богу, пророк Самуил помазал на царство святого Давида, который находил у него прибежище, спасаясь от преследований царя Саула. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. Жизнь его описана в Библии. В 406 году мощи пророка Самуила были перенесены из Иудеи в Константинополь.

Теги:
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Церковь чтит Донскую икону Божией матери
Церковь чтит Донскую икону Божией матери
Новостная служба "Православие и мир"

В день Куликовской битвы икона находилась среди русского войска

Церковь чтит память мученика Андрея Стратилата
Церковь чтит память мученика Андрея Стратилата
Новостная служба "Православие и мир"

Он молился за всех, кто будет чтить память воинов, и просил Господа послать людям целебный источник…

Церковь чтит память мучеников Флора и Лавра
Церковь чтит память мучеников Флора и Лавра
Новостная служба "Православие и мир"

Мученики Флор и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были брошены в пустой колодец и засыпаны землей

Благотворительный фонд
Литвинов Иван: НЕ БРОСАЙТЕ МЕНЯ!
Литвинов Иван: НЕ БРОСАЙТЕ МЕНЯ!
22% собрано / 444373 руб. осталось
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
97% собрано / 7700 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Патриарх Кирилл: нынешнее поколение учащихся не помнит прошлого
Новостная служба "Православие и мир"

«Они многого не помнят, и поэтому у них нет возможности сравнить наши дни с тем, что было»

"
Байкер спас от самоубийства мужчину в Подмосковье
Новостная служба "Православие и мир"

Он смог остановить поток машин и отговорил мужчину прыгать с моста

"
В Стокгольме суд оштрафовал мужчину, который ел бекон перед мусульманками
Новостная служба "Православие и мир"

Он должен будет заплатить около трех тысяч долларов

Все статьи автора
Статьи Дня
Уникальный айфон, директор-уничтожитель и другие школьные объявления (25 фото)
Редакция портала "Православие и мир"

Победителем олимпиады по русскому языку стал Дё Хен Ми!

Всегда ли наша вина – настоящая
Марина Сульдина

И почему перед начальниками и близкими мы виноваты по-разному

Учитель, в сердце которого ребенку не тесно
Оксана Головко

Три священника о своих педагогах и школах

самое читаемое

Учитель должен учить! Все остальное – наша обязанность8,244

Беслан: Мы все сидели тихо5,944

7 главных поступков леди Дианы5,925

Родители, не заморачивайтесь!5,238

«Мы и не предполагали, что попадем в филиал ада»5,231

Ольга Демичева: Врача, не способного на сострадание, нужно отстранять от работы3,798

Минобрнауки: Дети должны сдавать сотовые телефоны перед уроком3,210

Директор школы сказал, что зарплата хорошая3,092

Церковь чтит икону Божией Матери «Всецарица»2,468

Четверо представителей Церкви вошли в ТОП-100 выдающихся россиян ХХ века2,453

лучшие авторы

Новостная служба27,316

Ольга Савельева9,750

Марина Солотова8,265

Маша Стрельцова8,238

Редакция портала "Православие и мир"6,223

Надежда Прохорова5,935

Валерия Михайлова5,269

Дмитрий Емец5,249

Ксения Кнорре Дмитриева4,866

Светлана Хустик3,114

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть