Церковь чтит память святой мученицы Евтропии

Блаженная посещала темницы и укрепляла в вере христиан, которые были заключены там.

Узнав об этом, зложелатели сообщили игемону о том, что Евтропия – христианка. За это она была повешена и тело ее жгли свечами, однако святая переносила мучение так, как будто то был не пламень, а вода. И всем окружавшим ее, в том числе и мучившим ее воинам, ясно виден был муж, устрашавший всех, который остужал огонь и низводил росу на святую мученицу. Среди таких истязаний она предала дух свой Господу.

Ее блаженная кончина последовала около 260 года в Алексадрии.

Считается, что именно блаженная Евтропия послужила примером святому Епимаху, чью пямять мы чтим на следующий день, принять мученический венец. Епимах, присутствовавший при казни Евтропии, слышал, как она смело порицала Апеллиана.

Когда же за это разъяренный наместник приказал палачам увеличить жар, решив, что они льют на Евтропию прохладную воду, но собравшиеся люди видели, что не мучители, а предстоящий деве ангел Божий охлаждает огонь. Это чудо многих повергло в изумление, и они прославили Господа. Кончина Евтропии еще больше укрепила Епимаха в его намерении пострадать за Христа.

В творениях преподобного Никодима Святогорца тоже упоминается блаженная мученица. Святой писал, что за насмешки над Апеллианом и идолами Евтропии был отрезан язык.