Церковь чтит память святой Тавифы

7 мая. ПРАВМИР. праведная Тавифа (I), женщина добродетельная и милосердная, принадлежала к христианской общине в Иоппии.

Случилось так, что она, тяжело заболев, умерла. В то время недалеко от Иоппии, в Лидде, проповедовал святой апостол Петр. К нему были посланы гонцы с убедительной просьбой о помощи. Когда апостол пришел в Иоппию, праведная Тавифа была уже мертва. Преклонив колена, первоверховный апостол сотворил горячую молитву ко Господу. Затем подошел к одру и воззвал: “Тавифа, встань!” Она поднялась совершенно здоровой (Деян. 9, 36).