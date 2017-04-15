Церковь чтит память святых мучеников Амфиана и Едесия

15 апреля. ПРАВМИР. Святые мученики Амфиан и Едесий были родными братьями. Они жили в городе Патаре (Ликийская провинция) в семье городского правителя-язычника. Для обучения языческим наукам их отправили в город Вирит.

Там братья уверовали во Христа и стали пламенными Его последователями. Святые братья покинули своих родителей-язычников и ушли в Кесарию Александрийскую, где нашли себе наставника, пресвитера Памфила (сведения о нем помещены 16 февраля), и под его руководством стали совершенствоваться в духовной жизни, пребывая в молитве и изучении священных книг.

В то время по указу императора Максимина (305-313), – ревностного язычника и жестокого гонителя христиан, – все жители города Кесарии должны были совершать общественные жертвоприношения.

Спасаясь от идолослужения, многие христиане вынуждены были скрываться в потаенных местах. Скрывались и святые Амфиан с Едесием.

Когда правитель города Кесарии должен был принести жертву идолам, святой Амфиан безбоязненно вошел в храм, взял за руку правителя, стоявшего у языческого жертвенника, и стал убеждать его оставить заблуждения и уверовать во Христа.

По приказу правителя воины схватили святого Амфиана, жестоко избили его и бросили в темницу. Два дня выводили мученика на суд, где били железными прутьями и жгли на теле пучки льна, облитые маслом. Мужественного юношу, твердо исповедовавшего веру Христову, бросили с камнем на шее в море. Внезапно поднялась сильная буря, тело мученика было вынесено волнами на берег, и христиане совершили его погребение. Брата мученика Амфиана святого Едесия также подвергли мучениям, а потом отправили на медные рудники.

Через несколько лет святого Едесия освободили и отправили в Александрию. Там он узнал о безмерной жестокости к христианам правителя Иероклия и смело обличил его. Святого Едесия стали мучить и, подобно брату, утопили.