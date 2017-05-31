31 мая. ПРАВМИР. Церковь чтит память святых отцов семи Вселенских Соборов.

Соборы (собрания) епископов — пастырей и учителей Церкви собирались, по примеру святых апостолов, для борьбы с ересями и для указания всем христианам, как правильно, православно веровать. Так святые апостолы собрались на Собор в Иерусалиме (Апостольский Собор в 51 году), когда нужно было решить вопрос: следует ли христианам из язычников исполнять обрядовый закон Моисеев, так и отцы Церкви, т.е. епископы, которым апостолы передали свою власть (через преемственное рукоположение), собирались на Соборы, когда появлялось какое-либо учение, противное вере Христовой.

Соборы созывались, по возможности, со всей вселенной, то есть из всех стран, где были христиане. Такие общие соборы (со всего христианского мира), утверждавшие истину Христову под воздействием Духа Святого и принятые всей Церковью Христовой, называются Вселенскими Соборами.

Православная Церковь признает семь Святых Вселенских Соборов: Никейский I (325 год, против ереси Ария); Константинопольский I (381 год, против ереси Македония); Ефесский (431 год, против ереси Нестория); Халкидонский (451 год, против ереси монофизитов); Константинопольский II (553 год, «О трех главах»); Константинопольский III (680-681 годы, против ереси монофелитов); Никейский II (787 год, против ереси иконоборцев).

Вселенские Соборы обычно собирались в самые сложные исторические периоды жизни Церкви, когда волнения в христианском мире ставили православный народ перед выбором.

Могучая эпоха Вселенских Соборов от IV до VIII столетия выработала те догматы и те законы, которые непререкаемо совершаются в нашей Церкви по сегодняшний день.

На первом и втором Вселенских Соборах составлен Символ Веры. Символ веры есть краткое изложение всей христианской, православной веры. Его должен знать каждый православный христианин. Он поется на Божественной Литургии. Седьмой Вселенский Собор защитил и утвердил почитание святых икон.

Смысл особого почитания святых отцов Вселенских Соборов заключается в том, что только они (Соборы) обладали даром выносить непогрешимые и «для всех полезные» определения в области христианской веры и церковного благочестия в кризисные моменты церковной истории.

Кроме догматической деятельности, святые отцы Вселенских Соборов вырабатывали правила, служащие к упорядочению церковной дисциплины. Церковь никогда не отступает от прежних догматических определений, выработанных церковных канонов и не заменяет их новыми.