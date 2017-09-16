Церковь чтит Писидийскую икону Божией Матери

16 сентября. ПРАВМИР. Писидийская икона Божией Матери прославилась чудесами в городе Созополе.

Сведений о ее происхождении не имеется. В посланиях об иконопочитании Германа, Патриарха Константинопольского, прочитанных на VII Вселенском Соборе, «икона Пренепорочной Девы Богоматери, находящаяся в Созополе Писидийском и источающая миро из руки изображенной», называется «древней».

Чудотворения, происходившие от иконы, относятся к VI веку. Одно из чудес передал пресвитер Евстафий, современник Патриарха Евтихия.

В Амасии, рядом с Созополем, была одна супружеская чета, у которой дети рождались мертвыми. Они, скорбя о несчастье, обратились к Патриарху Евтихию за советом. Святой Евтихий помолился и со словами «Во Имя Господа нашего Иисуса Христа» помазал их святым елеем от Креста Господня и от святой иконы Богородицы.

«Назовите дитя Петром, и оно будет жить», – сказал он. Вскоре у супругов родился сын, которого они назвали Петром, затем родился и второй сын, которого назвали Иоанном. Жители города, узнав об этом чуде, прославили Бога. Около 600 года от Писидийской иконы Богоматери источалось миро, свидетелем чего был Елевсий (ученик преподобного Феодора Сикеота, память 22 апреля).

Список с этой древней чудотворной иконы в России был сделан в 1608 году в Московском Новоспасском монастыре. Богоматерь изображена с Богомладенцем на левой руке, правой рукой Она благословляет.