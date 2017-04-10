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Церковь чтит Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского

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10 апреля. ПРАВМИР. Преподобный Иларион Новый, игумен Пеликитский, с юности посвятил себя служению Богу и много лет провел в затворе. За непорочность и святость жизни он сначала удостоился сана пресвитера, а затем был поставлен игуменом Пеликитского монастыря (близ пролива Дарданеллы).
Церковь чтит Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского

Преподобный Иларион сподобился от Господа дара прозорливости и чудотворений. Благодатной силой молитвы он низводил дождь во время засухи, подобно пророку Елисею разделял воды реки, отгонял от полей вредных животных, наполнял рыбой сети рыбаков при неудачном лове и совершал много других чудес. Кроме того, он прославился даром исцеления больных и изгнания бесов.

Преподобный пострадал в 754 году, когда в Великий четверг военачальник Лаханодракон, преследуя иконопочитателей, неожиданно напал на Пеликитский монастырь, дерзко ворвался в церковь во время Божественной литургии, прервал службу и поверг на землю Святые Дары. Сорок два инока были схвачены, закованы в цепи, отосланы в Ефесскую область и умерщвлены. Оставшимся инокам были нанесены тяжелые увечья, их били, опаляли бороды огнем, лица мазали смолой, некоторым исповедникам отрезали носы. Во время этого гонения мученически скончался за иконопочитание преподобный Иларион.

Преподобный Иларион оставил духовные произведения, в которых содержатся глубоконравственные наставления о духовном подвижничестве. С трудами преподобного Илариона был хорошо знаком преподобный Иосиф Волоцкий (память 9 сентября и 18 октября), в Богословских произведениях которого также раскрывается значение монашеского подвига.

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