Церковь готова участвовать в подготовке 400-летнего юбилея протопопа Аввакума

26 марта. ПРАВМИР. В Московском Патриархате заявили о готовности Русской Православной Церкви принять участие в подготовке и проведении мероприятий по случаю 400-летия протопопа Аввакума.

Заседание оргкомитета подготовки празднования 400-летия протопопа Аввакума прошло в Москве в пятницу под председательством главы Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия и при участии заместителя министра культуры РФ Александра Журавского, сообщает РИА Новости.

“Надеюсь, что там (в оргкомитете — ред.) будут представители Русской церкви, потому что протопоп Аввакум, вообще-то говоря, это человек общенационального достоинства, можно сказать, родоначальник русской литературы”, — заявил агентству секретарь комиссии Московского Патриархата по взаимодействию со старообрядчеством протоиерей Иоанн Миролюбов.

Отвечая на вопрос о том, могут ли стать юбилейные мероприятия дополнительным импульсом к сближению верующих Русской православной и старообрядческой церквей, он отметил, что “если будет общая, совместная работа, сотрудничество, то, конечно, да”.

При этом он выразил сожаление, что к настоящему времени “в оргкомитет не включили ни одного представителя РПЦ”.

В программу празднования 400-летия протопопа Аввакума, которое пройдет в 2020 году, на данный момент включено порядка 50 различных мероприятий, однако их список еще будет расширен.

Протопоп Аввакум Петров (1620-1682) был одним из самых ярких противников церковной реформы патриарха Никона и царя Алексей Михайловича. Он написал собственную автобиографию — “Житие протопопа Аввакума”. Почитаемый старообрядцами как священномученик и исповедник, он был сожжен в Пустозерске в 1682 году. Реформа стала причиной церковного раскола, продолжающегося по сей день.