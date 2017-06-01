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Церковь и новый директор Исаакиевского собора надеются на диалог

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1 июня. ПРАВМИР. Новый директор Исаакиевского собора Ирада Вовненко заявила о необходимости диалога с Русской православной церковью. О необходимости наладить диалог говорят также в Петербургской митрополии.
Церковь и новый директор Исаакиевского собора надеются на диалог

Основной задачей Вовненко видит такой поиск компромисса, чтобы «и музей остался, и храм функционировал».

«Это моя позиция, и меня никто не переубедит. Но для того, чтобы все профессионально функционировало, нужно выработать систему, как сохранить обе функции. Важно, чтобы были люди, которые бы обеспечивали просветительскую действительность. Эта часть не должна никуда уходить, нельзя забывать, что Исаакий – это храм, и нельзя забывать, что одновременно он памятник архитектуры. Ведь в России всегда была синергия государства и Церкви», – сказала новый директор музея.

«Я против того, чтобы вести борьбу, я за конструктивный диалог с властью и с Русской православной церковью. Считаю, что нужно находить общее решение путем переговоров. В конечном итоге должны быть удовлетворены все, в первую очередь жители Санкт-Петербурга и гости города», – цитирует Вовненко «Фонтанка.ру».

«На мой взгляд, это очень важно сейчас — выстроить общение с Русской православной церковью», – добавила она.

«Мне кажется, сейчас столько много горя и трагедий, много несправедливости, что не нужно создавать дополнительное непонимание, я не хочу в своем городе волнений. Мы будем стараться найти решение», – сказала Вовненко.

В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской епархии заявили, что также надеются на хороший диалог с новым директором.

«В епархии надеются, что назначенный на должность руководителя музея человек, известный в профессиональном музейном сообществе, включится с новой энергией в предстоящую работу и сможет продолжить важный диалог между музеем и Церковью в позитивном формате. Санкт-Петербургская епархия открыта к конструктивному взаимодействию с новым руководителем музея», – цитирует главу сектора коммуникаций митрополии Наталью Родоманову РИА Новости.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс после того, как власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций.

Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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