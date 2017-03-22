О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Церковь начала варение мира

|
22 марта. ПРАВМИР. Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий положил начало чину мироварения.
Церковь начала варение мира

В крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве владыка совершил водосвятный молебен, прочитал молитву на освящение приготовленных для мироварения веществ и окропил их святой водой.

Затем благовония были смешаны с елеем — так они будут настаиваться в течение следующих двух недель, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

С этого молебна в среду Крестопоклонной седмицы начинается длительный процесс приготовления мира, который завершится на Страстной седмице в Малом соборе Донского монастыря.

Традиция варить здесь миро ведется с 1946 года. Благословляет начало чина Предстоятель Русской Православной Церкви.

До 1917 года миро варилось в Крестовой (Мироваренной) палате Патриаршего дворца в Московском Кремле.

Освященное миро используется при совершении Таинства Миропомазания, при освящении храмов и антиминсов, а также в случаях присоединения к православию через миропомазание инославных христиан.

Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
В Донском монастыре совершили молебен на окончание мироварения
В Донском монастыре совершили молебен на окончание мироварения
Новостная служба "Православие и мир"

По окончании молебна архиепископ Арсений отметил, что в последнее время чин мироварения в Русской Церкви стал…

Патриарший молебен на начало чина мироварения в Донском монастыре (ФОТО)
Патриарший молебен на начало чина мироварения в Донском монастыре (ФОТО)
Новостная служба "Православие и мир"

Освящение мира — одно из священнодействий Православной Церкви. Этот чин по традиции совершается только Предстоятелем Поместной…

Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения
Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения
Новостная служба "Православие и мир"

После совершения малого водоосвящения Предстоятель окропил святой водой печь, котел, сосуды со специями, вином и маслом.…

Благотворительный фонд
Логинов Руслан: Отправить рак в нокаут
Логинов Руслан: Отправить рак в нокаут
46% собрано / 93940 руб. осталось
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
90% собрано / 29250 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Митрополит Корнилий: приятно знать, что президент соблюдает Великий пост
Новостная служба "Православие и мир"

Митрополит Корнилий рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным

"
Российской певице Юлии Самойловой запрещен въезд на Украину на три года
Новостная служба "Православие и мир"

Самойлова должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве

"
Помощник машиниста спас пассажира ценой собственной жизни в Ленобласти
Новостная служба "Православие и мир"

Сотрудник РЖД не дал пожилому мужчине погибнуть под колесами поезда, однако сам получил смертельную травму

Все статьи автора
Статьи Дня
Вместе с машиной разбилась жизнь, а родные посоветовали меня «сдать»
Анна Маленко

Как удержать мужа, став инвалидом, и помочь другим своей силой духа

Постное письмо № 21. Хлеб или Крест
Архимандрит Савва (Мажуко)

«Мир стал комфортным, мы ищем удобства и легко предаем»

Как бандит по прозвищу «Семинарист» помогает людям обрести веру
Юлия Коминко

И для чего священник пишет православные детективы

самое читаемое

“Ой, и меня вот этим помажьте!”27,964

Никита Жуков: Врачей наказывают, если они не выписывают “фуфломицины”25,056

Почему не надо преследовать «Свидетелей Иеговы»17,848

Никуда поп не денется, отпоет…13,371

Нюта Федермессер: Когда я услышала, что говорят Познер и Литвинова, мне показалось, что мы сделали шаг вперед12,129

Мама ребенка с синдромом Дауна: «Не стесняйтесь своих детей!»9,038

“Аргумент Бетховена”, или От чего зависит право на жизнь8,413

Валерия Гай Германика: Я пришла к священнику и нашла путь к вечной жизни7,255

«Вы только не бросайте меня»6,453

Постное письмо № 20. Лишняя Пассия5,565

лучшие авторы

Новостная служба29,328

Священник Сергий Круглов27,937

Ксения Кнорре Дмитриева25,036

Сергей Худиев17,792

Протоиерей Димитрий Климов13,347

Нюта Федермессер11,816

Архимандрит Савва (Мажуко)10,442

Наталия Константинова9,018

Джон Кларк8,409

Юлия Орлова6,317

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть