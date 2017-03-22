Церковь начала варение мира

22 марта. ПРАВМИР. Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий положил начало чину мироварения.

В крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве владыка совершил водосвятный молебен, прочитал молитву на освящение приготовленных для мироварения веществ и окропил их святой водой.

Затем благовония были смешаны с елеем — так они будут настаиваться в течение следующих двух недель, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

С этого молебна в среду Крестопоклонной седмицы начинается длительный процесс приготовления мира, который завершится на Страстной седмице в Малом соборе Донского монастыря.

Традиция варить здесь миро ведется с 1946 года. Благословляет начало чина Предстоятель Русской Православной Церкви.

До 1917 года миро варилось в Крестовой (Мироваренной) палате Патриаршего дворца в Московском Кремле.

Освященное миро используется при совершении Таинства Миропомазания, при освящении храмов и антиминсов, а также в случаях присоединения к православию через миропомазание инославных христиан.