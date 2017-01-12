Церковь обещает сделать свободный вход в Исаакиевский собор

12 января. ПРАВМИР. Вход в Исаакиевский собор Петербурга после передачи в пользование Русской православной церкви будет свободным, сообщил председатель синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Никто не взимает плату за вход в храм. Будет свободный доступ для тех, кто хочет посетить храм. Конечно, там есть и экскурсионная деятельность, она будет продолжаться», – сказал Легойда на пресс-конференции в Петербурге, его цитирует Интерфакс.

Глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов) отметил, что Русская православная церковь не будет вводить никаких ограничений на посещение собора, за исключением времени богослужений.

«Конечно, когда будет проводиться литургия, будут вводиться ограничения, будет рекомендоваться обойти. Эти ограничения существуют в любом храме», – сказал он. Епископ также сообщил, что возможность посещать колоннаду и проводить другие экскурсии сохранится.

10 января власти Петербурга объявили о решении передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию.