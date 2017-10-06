Церковь оказала помощь пострадавшим в ДТП во Владимирской области

6 октября. ПРАВМИР. Священнослужители Александровской епархии прибыли на место ДТП во Владимирской области для оказания духовной поддержки жертвам аварии.

Благодаря помощи благотворителей пострадавшим были доставлены продукты и теплые вещи, сообщает пресс-служба Московской Патриархии.

«Наши благотворители из города Покрова ― ближайшего к месту трагедии ― сразу же предложили свою помощь. Они обеспечили теплой одеждой и горячим питанием выживших пассажиров автобуса. Также сестры милосердия готовы оказывать необходимую помощь раненым, которых доставили в больницу города Петушки», ― рассказал настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове протоиерей Леонид Беспалов.

В ночь с 5 на 6 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле станции Покров Владимирской области произошло столкновение автобуса и пассажирского поезда. Автобус с 58 пассажирами заглох на переезде, выйти успели только 37 человек. В результате столкновения погибли 16 человек, еще пятеро ― в том числе двое детей ― госпитализированы в центральную больницу города Петушки.

В автобусе, направлявшемся в Москву, ехали граждане Узбекистана и Казахстана. По словам отца Леонида, с выжившими пассажирами уже связались представители посольств, которые помогут им добраться на родину.

Пассажиры, поездная и локомотивная бригады поезда Петербург ― Нижний Новгород не пострадали.