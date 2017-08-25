Церковь окажет помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП на Кубани

25 августа. ПРАВМИР. Новороссийская епархия займется оказанием помощи пострадавшим и родственникам погибших в ДТП с автобусом на Кубани.

«Вся помощь будет сосредоточена в Темрюкском благочинии, именно в больнице в Темрюке находятся пострадавшие в этой страшной аварии», – сообщил в разговоре с «Правмиром» секретарь Епархиального Управления протоиерей Александр Абрашкин.

По его словам, во всех храмах епархии пройдут заупокойные службы. В епархии вырабатывают конкретные механизмы помощи нуждающимся, о них будет сообщено позже.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор уже направил слова поддержки и соболезнований родным и близким погибших, сообщил руководитель пресс-службы Екатеринодарской и Кубанской епархии иерей Вячеслав Клименко.

Жертвами падения автобуса в море в Краснодарском крае в пятницу стали 14 человек. Автобус принадлежит фирме, ведущей строительство пирса для нефтегазовой компании. Ранее сообщалось, что в автобусе находились всего 20 человек, однако по последней информации людей в автобусе было больше, спасены 24 человека, сообщает Интерфакс.