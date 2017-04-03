Церковь окажет помощь пострадавшим от взрывов в петербургском метро

3 апреля. ПРАВМИР. Санкт-Петербургская митрополия окажет помощь пострадавшим от взрывов в петербургском метро.

Об этом сообщается на сайте митрополии.

Председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии протоиерей Николай Брындин осуществляет оперативную связь с региональным управлением МЧС и городским комитетом по социальной политике.

В каждую из больниц, куда отвозят раненных, будут направлены священнослужители для оказания духовной поддержки родственникам и пострадавшим.

Соболезнования родным и близким пострадавших выразил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

По благословению митрополита Варсонофия семьям пострадавших и погибших будет оказана вся возможная духовная и, по необходимости, материальная помощь.

Напомним, в центре Петербурга в понедельник днем произошло два взрыва в метрополитене на второй синей ветке. Еще одно взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания». После терактов метрополитен закрыт. По информации властей, 10 человек погибли, около 50 пострадали.