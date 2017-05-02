Церковь организовала более 500 антиалкогольных проектов

2 мая. ПРАВМИР. Более 520 антиалкогольных проектов действуют на сегодняшний день под эгидой Русской Православной Церкви.

Об этом сообщила пресс-служба Петербургской митрополии со ссылкой на данные, которые были озвучены на профильной секции VIII Межрегиональной конференции по церковному социальному служению, которая завершилась в Петербурге 28 апреля.

«Одним из самых успешных дел Церкви в сфере трезвенного просвещения признано празднование Всероссийского дня трезвости 11 сентября», – сообщил руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.

Всего Русская Православная Церковь организовала в России свыше 4000 социальных проектов, в том числе 95 приютов для бездомных, более 80 центров гуманитарной помощи, свыше 70 реабилитационных центров для наркозависимых, 49 приютов для мам, 10 мобильных служб помощи бездомным, свыше 700 добровольческих служб.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла Синодальный отдел по благотворительности ежегодно, c 2010 года, проводит конференции по церковному социальному служению в одном из российских федеральных округов.