Церковь организовала сбор средств семьям погибших и пострадавшим в ДТП

12 июня. ПРАВМИР. По благословению митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия Отдел социального служения и церковной благотворительности Читинской епархии начал сбор средств для семей погибших и пострадавших в ДТП в Петровск-Забайкальском районе.

Средства принимаются в иконных лавках всех храмов Читинской епархии с пометкой “для пострадавших в ДТП”. Кроме того, средства можно перечислить на банковский счет Читинской епархии, платежные реквизиты опубликованы на сайте епархии,

Напомним, автобус с паломниками опрокинулся вечером 11 июня на 702-м километре федеральной автодороги “Байкал”. Автобус вез 51 человека из села Красный Чикой в Читу. Порядка 40 человек ранены, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Как сообщил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, находящийся на месте аварии, священники и монашествующие помогали извлекать раненых из перевернувшегося автобуса, оказывали психологическую помощь. Владыка рассказал, что как только стало известно о ДТП, из Красного Чикоя и Петровска-Забайкальского приехали священники для оказания помощи. Игумения Ольга (Василькова) – настоятельница женского монастыря в честь Русских Святых – лично доставила несколько раненых в Петровск-Забайкальскую районную больницу.

Также митрополит Димитрий сообщил, что на месте аварии сейчас работает следственная группа, которой предстоит установить личности погибших и пострадавших.

– Читинская епархия окажет помощь семьям погибших и пострадавших. Выражаю глубокие соболезнования, молюсь об упокоении усопших и о выздоровлении раненых, – сказал архиерей.

Глава Забайкальской митрополии поблагодарил губернатора Забайкальского края Наталью Жданову за оперативную помощь:

– Как только стало известно об аварии, Наталья Николаевна оперативно дала необходимые распоряжения. Все службы действовали слаженно и быстро. Кроме того, останавливались и помогали совершенно незнакомые люди, – подчеркнул владыка Димитрий.