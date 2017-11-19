19 ноября. ПРАВМИР. Церковь отмечает память преподобного Варлаама Хутынского

Преподобный Варлаам, в миру Алексей, жил в XII веке, родился в знатной новгородской семье. После смерти родителей Алексей, раздав все имущество бедным и принял постриг с именем Варлаам в Лисичьем монастыре. Затем он поселился на уединенном холме над Волховом, в урочище, называвшемся Хутынь. Здесь инок подолгу молился и пребывал в строгом посте. Вокруг инока стала формироваться обитель, также к нему за советом обращались миряне.

За добродетельную и подвижническую жизнь Варлаам еще при жизни был прославлен от Господа благодатными дарами прозорливости и чудотворения. Однажды в пустыню к преподобному прибыл князь Ярослав. Варлаам благословил его и пожелал: «Будь здоров, князь, и с благородным сыном твоим». Князь удивился, так как не знал о том, что у него родился сын. Получив вскоре ту весть о рождении сына, он просил преподобного быть восприемником новорожденного.

Преподобный Варлаам преставился 6 ноября 1192 года. Преподобный Варлаам известен также многими посмертными чудесами, при его гробе свершалось много исцелений.