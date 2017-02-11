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Церковь отмечает перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца

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11 февраля. ПРАВМИР. Церковь отмечает перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, казненного по повелению римского императора Траяна.
Церковь отмечает перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца

После того, как священномученик Игнатий по повелению императора Траяна (98-117) был брошен на растерзание зверям и скончался в 107 году, христиане собрали его кости и хранили в Риме.

В 108 году их перенесли в предместье города Антиохии. Второе перенесение – в самый город Антиохию – совершено было в 438 году. После взятия города Антиохии персами мощи священномученика были возвращены в Рим и положены в храме в честь святого священномученика папы Климента в 540 году (по другим источникам, в 637 году).

Священномученик Игнатий ввел в церковное Богослужение антифонное пение. Он оставил семь архипастырских посланий, в которых наставлял в вере, любви и добрых делах, призывал хранить единство веры и остерегаться еретиков, завещал повиноваться епископам и чтить их, «смотря на епископа как на Самого Христа»: «Внимайте епископу, дабы и Бог внимал вам… Крещение пусть остается с вами, как щит; вера – как шлем; любовь – как копье; терпение – как полное вооружение».

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