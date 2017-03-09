О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Церковь отмечает первое и второе обретение честной главы Иоанна Предтечи

|
После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, тело его было погребено учениками в самарийском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в бесчестном месте.
Церковь отмечает первое и второе обретение честной главы Иоанна Предтечи

Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, тайно взяла святую главу, положила ее в сосуд и погребла на горе Елеонской – в одном из поместий Ирода. Через много лет поместье это перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Когда копали ров для фундамента, был обретен сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим от нее благодатным знамениям. Так произошло Первое обретение главы. Иннокентий хранил ее с величайшим благоговением, но перед своей смертью, боясь, как бы святыня не была поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом месте, где обрел. По кончине его церковь пришла в запустение и разрушилась.

В дни равноапостольного царя Константина Великого (+ 337, память 21 мая), когда христианская вера стала процветать, двум инокам, пришедшим в Иерусалим на поклонение святым местам, дважды явился сам святой Предтеча и открыл место нахождения своей честной главы.

Иноки отрыли святыню и, положив ее в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к себе домой. По дороге они встретили незнакомого горшечника и дали ему нести драгоценную ношу. Не зная, что он несет, горшечник спокойно продолжал путь, Но ему явился сам святой Предтеча и велел бежать от нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было у него в руках. Горшечник скрылся от иноков и дома с почестью хранил честную главу.

Перед смертью он запечатал ее в водоносный сосуд и передал сестре. С тех пор честная глава была преемственно хранима благоговейными христианами, пока ее обладателем не стал священник Евстафий, зараженный арианской ересью. Он совратил множество недужных, исцелившихся от святой главы, приписывая благодать еретичеству. Когда его кощунство открылось, он был вынужден бежать. Закопав святыню в пещере, близ Емессы, еретик рассчитывал впоследствии вернуться и снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В пещере поселились благочестивые иноки, а потом на этом месте возник монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы. Это обретение стало праздноваться как второе. Святыня была перенесена в Емессу, а затем в Константинополь.

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Иоанн Предтеча — где помолиться святому?
Иоанн Предтеча — где помолиться святому?
Инокиня Евгения (Сеньчукова)

В каких храмах Москвы можно поклониться мощам и чтимым иконам Иоанна Крестителя

Кофе с сестрой Вассой: Иоанн Предтеча, или Не будем затмевать Христа
Кофе с сестрой Вассой: Иоанн Предтеча, или Не будем затмевать Христа
Инокиня Васса (Ларина)

Люди посмотрят на нашу жизнь и спросят, а при чем здесь Христос и Его любовь? Давайте…

Иоанн Предтеча и откровение монашества
Иоанн Предтеча и откровение монашества
Ольга Шульчева-Джарман

Тайна и сила Иисусова не давала ему покоя – но он делал то, что велел ему…

Благотворительный фонд
Слава и Маша: не останавливаться!
Слава и Маша: не останавливаться!
81% собрано / 72500 руб. осталось
Спасти сердце Владимира Якурина
Спасти сердце Владимира Якурина
71% собрано / 89050 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Российские вузы продвинулись в топ предметного рейтинга QS
Новостная служба "Православие и мир"

МГУ продемонстрировал рекордные показатели за всю историю предметного рейтинга QS

"
В Грузии представлены предварительные итоги расследования “дела с цианидом”
Новостная служба "Православие и мир"

Прокуратура продолжает вести расследование и работать над несколькими версиями

"
Масштаб гонений на христиан в мире стал угрожающим, считают в МИД
Новостная служба "Православие и мир"

Значительное внимание было уделено преследованию Украинской православной церкви Московского Патриархата на Украине

Все статьи автора
Статьи Дня
Алексей Шиповальников: «Отец с самого детства жил в ощущении ГУЛАГа вокруг»
Полина Боровикова

Сын выдающегося пастыря XX века – о детстве и юности во времена…

Супруги Бурмистровы: Патриархальная семья – не единственный ориентир для христиан
Дарья Рощеня

Что делать с пугающей и странной свободой, в которой сейчас существует семья

Русская катастрофа 1917 года: власть не должна быть слабой! (+видео)
Тамара Амелина

Ошибки Николая II и предательская демагогия большевиков оказались роковыми

самое читаемое

Владимир Познер спросил у Бога, как Ему не стыдно24,915

Обезвредить, изгнать, заключить: страшное «равноправие» Матронушки20,536

Владимир Познер: «Давайте не будем лицемерами»20,060

Жизнь без “протезика”14,580

Грязные танцы на Первом13,773

Не так страшен кит, или Во что еще может заиграться подросток12,073

Протоиерей Александр Дягилев: Как не стать мамой своему мужу11,207

Букет на 8 Марта – любимой, а не Кларе Цеткин8,198

Епископ Троицкий Панкратий: Мироточение: знамение или обман?6,425

«Тайм-менеджмент» священника: соблюдал график, а человек повесился6,107

лучшие авторы

Валерия Михайлова38,812

Инокиня Евгения (Сеньчукова)25,880

Протоиерей Андрей Кордочкин24,942

Новостная служба19,912

Катерина Дёмина19,046

Илья Аронович Забежинский15,169

Татьяна Краснова14,606

Анна Уткина13,800

Владимир Берхин12,102

Архимандрит Савва (Мажуко)10,790

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь Правмиру
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть