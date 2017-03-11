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Церковь отмечает первую Родительскую субботу Великого поста

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11 марта. ПРАВМИР. Православная Церковь отмечает первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Церковь отмечает первую Родительскую субботу Великого поста
Фото: tatarstan-mitropolia.ru

По Уставу Церкви особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

В эти дни Православная Церковь еще раз призывает всех верующих усиленно молиться о своих усопших родителях, родственниках и близких.

Это поминовение установлено Церковью, чтобы не лишить усопших своего предстательства на протяжении Великого поста. В этот период невозможны обыкновенные ежедневные поминовения усопших (сорокоусты и другие частные поминовения), соединенные с совершением полной литургии, которая в Великий пост служится по субботам и воскресеньям.

Традиция Церкви совершать поминовение усопших именно по субботам связана с тем, что суббота – это «день покоя», символ упокоения от суетной жизни, пребывания в Боге, Который в седьмой день «почил от дел Своих».

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