Церковь отмечает первую Родительскую субботу Великого поста

11 марта. ПРАВМИР. Православная Церковь отмечает первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.

По Уставу Церкви особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

В эти дни Православная Церковь еще раз призывает всех верующих усиленно молиться о своих усопших родителях, родственниках и близких.

Это поминовение установлено Церковью, чтобы не лишить усопших своего предстательства на протяжении Великого поста. В этот период невозможны обыкновенные ежедневные поминовения усопших (сорокоусты и другие частные поминовения), соединенные с совершением полной литургии, которая в Великий пост служится по субботам и воскресеньям.

Традиция Церкви совершать поминовение усопших именно по субботам связана с тем, что суббота – это «день покоя», символ упокоения от суетной жизни, пребывания в Боге, Который в седьмой день «почил от дел Своих».