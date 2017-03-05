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Церковь отмечает Торжество Православия

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20 марта. ПРАВМИР. Чин Торжества Православия совершается в первую Неделю Великого поста. Он был установлен в Греции в IX веке, в память окончательной победы над иконоборцами.
Церковь отмечает Торжество Православия

Учение о почитании икон, основанное на Священном Писании и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII века оставалось неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появившаяся в самой Греции, распространилась по многим странам. Церковь подверглась гонению, большему, чем от язычников. Более века лились слезы и невинная кровь истинно православных, которые боролись за право изображать на иконах Господа Нашего Иисуса Христа, Божию Матерь и святых, а также молиться им перед иконами. Христиан заключали в темницы, подвергали мучениям и казням. Иконы и мощи святых сжигались.

После VII Вселенского Собора (787 год), закрепившего почитание икон, наступило ослабление гонений, но только в середине IX века были освобождены из темниц и заточения иконопочитатели и возвращены на прежние должности, а иконоборцам предложено было или оставить свое заблуждение, или прекратить церковное служение.

Избранный Патриархом Константинопольским Мефодий установил тогда же особое праздничное богослужение. Православие было торжественно восстановлено на службе в Софийском соборе в Константинополе в первое воскресенье Великого поста, которое пришлось в 843 году на 19 февраля. Так появилось празднование и особый чин, называемый Торжество Православия.

Эта служба представляет собой торжество Церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. В нем утверждается не только православное учение об иконопочитании, но и все догматы и постановления семи Вселенских Соборов. Благословляются не только иконопочитатели, но и все живущие и отошедшие ко Господу в вере и благочестии отцев. Особое место в этой службе занимает чин анафематствования. Анафема провозглашается соборно не только иконоборцам, но всем, кто совершил тяжкие прегрешения перед Церковью.

Предание анафеме не является проклятием. При покаянии и достаточных основаниях анафема может быть снята. Может быть она снята и после смерти. Важное значение для Русской Церкви имеет отмена анафемы старообрядцам в 1971 году.

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