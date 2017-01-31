Церковь отправила свыше 130 млн рублей и 570 тонн продуктов на Донбасс с 2014 года

«Важным направлением социальной работы Церкви стала помощь мирным жителям, пострадавшим от военного конфликта на юго-востоке Украины. С июля 2014 года было собрано свыше 132 миллионов рублей на помощь мирным жителям», – цитирует РИА «Новости» пресс-релиз, приуроченный к восьмой годовщине интронизации (вступления на первосвятительский престол, 1 февраля) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По данным Патриархии, только в Москве в церковный штаб помощи за прошедшее время обратилось около 20 тысяч беженцев. «На юго-восток отправлено более 570 тонн продуктов – это позволило обеспечить питанием более 97 тысяч человек», – отмечено в сообщении.
По последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.