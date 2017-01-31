Церковь отправила свыше 130 млн рублей и 570 тонн продуктов на Донбасс с 2014 года

31 января. ПРАВМИР. Русская Православная Церковь с момента начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году собрала свыше 130 миллионов рублей пожертвований мирным жителям и отправила в этот регион более 570 тонн продуктов.

«Важным направлением социальной работы Церкви стала помощь мирным жителям, пострадавшим от военного конфликта на юго-востоке Украины. С июля 2014 года было собрано свыше 132 миллионов рублей на помощь мирным жителям», – цитирует РИА «Новости» пресс-релиз, приуроченный к восьмой годовщине интронизации (вступления на первосвятительский престол, 1 февраля) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По данным Патриархии, только в Москве в церковный штаб помощи за прошедшее время обратилось около 20 тысяч беженцев. «На юго-восток отправлено более 570 тонн продуктов – это позволило обеспечить питанием более 97 тысяч человек», – отмечено в сообщении.