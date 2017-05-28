Церковь празднует день Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»

28 мая. ПРАВМИР. В воскресенье, 28 мая», Церковь отмечает день Челнской и Псково-Печерской, именуемой «Умиление», икон Божией Матери.

В главном приделе Успенского собора Псково-Печерского монастыря хранятся два чтимых списка с чудотворной Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление», которая, как и образ Успения Пресвятой Богородицы, явила множество чудес.

Икона «Умиление» написана неким иеромонахом Арсением с Владимирского образа Божией Матери. В Печерскую обитель она принесена в игуменство преподобного Корнилия.

При царе Феодоре Иоанновиче она украшена жемчугом и каменьями — алмазами, изумрудами, яхонтами, аметистами в память чудесного избавления города Пскова от осады войск польского короля Стефана Батория в 1581 году.

Тогда чудотворные иконы Божией Матери «Успениe» и «Умиление» были посланы к защитникам Пскова. Неприятель за пять месяцев осады тридцать раз штурмовал Псковский кремль, но города так и не взял.

В память этого события каждый год в седьмую Неделю по Пасхе чудотворную икону «Умиление» носили крестным ходом из Псково-Печерского монастыря в Псков.

В 1997 году традиция крестного хода в седьмую Неделю по Пасхе была возобновлена, только теперь икону носят внутри обители — из Успенского в Михайловский храм и обратно.

Такой же крестный ход совершается и осенью, 7/20 октября, на праздник Псково-Печерской иконы «Умиление».