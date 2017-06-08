Церковь празднует обретение мощей преподобного Макария Калязинского

8 июня. ПРАВМИР. Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 26 мая 1521 года.

Купец из города Дмитрова, Михаил Воронков, пожертвовал средства на строительство каменной церкви, вместо обветшавшей деревянной, в Калязинском монастыре. Игумен монастыря Иоасаф водрузил крест на месте, предназначенном для алтаря, и благословил копать рвы под фундамент.

Во время работ был обретен неразрушившийся гроб, от которого исходило благоухание. Игумен Иоасаф тотчас узнал гроб основателя монастыря – преподобного Макария, преставившегося в 1483 году.

Братия монастыря и множество собравшегося народа совершили панихиду над перенесенным ко храму гробом. С этого дня у нетленных мощей святого стали совершаться исцеления. Об этом было сообщено Московскому митрополиту Даниилу (1522-1539), который созвал в Москве Собор и, подробно рассмотрев свидетельства о святости преподобного Макария, установил празднование новоявленному святому.

Мощи были торжественно перенесены в храм во Имя Святой Троицы. Феодосием из Твери была составлена служба на обретение мощей. До 1547 года почитание святого Макария совершалось только в его обители.

На Московском Соборе 1547 года, при митрополите Макарии (1543-1564), преподобный Макарий Калязинский был причислен к лику святых, память его в числе других русских святых постановлено праздновать по всей России. Сведения о преподобном Макарии Калязинском помещены также 17 марта, в день памяти преставления святого.