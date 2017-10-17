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Церковь празднует обретение мощей святителя Гурия, епископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского

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17 октября. ПРАВМИР. Обретение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского (+ 1563), и Варсонофия, епископа Тверского (+ 1576), произошло в Казани, в 1595 году.
Церковь празднует обретение мощей святителя Гурия, епископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского

При строительстве новой каменной церкви в честь Преображения Господня в Спасо-Преображенском монастыре, основанном святителем Варсонофием, у алтарной стены прежнего деревянного храма были выкопаны гробы с телами святителей. Необычность вида нетленных гробов исполнила святителя Ермогена (память 17 февраля) благоговейным дерзновением открыть гробы при большом стечении народа. Сам святитель Ермоген так описывает это событие: “Видехом диво, его же не надеяхомся. Рака бо святаго бе полна благоуханна мира, как чистой воды, мощи же святаго Гурия вверху мира, яко губа ношахуся. Нетлением бо одари Бог честное и многотрудное его тело, яко и ныне зрится всеми. Токмо мало верхния губы тление коснуся, прочие же его уды целы быша, ничем же невредимы. Осязахом же и погребальные ризы его и бяху крепки зело. Потом же открыхом раку преподобнаго Варсонофия и видехом: многим нетлением почтени от Бога мощи святаго Варсонофия. К ногам преподобнаго тление коснуся, но обаче не токмо кости не разрушены, но крепки бяху зело и никакоже слабости в составе имуще, яко же и Гурию святителю. И погребальныя ризы такожде, яко и Гурию преподобному, новых крепчае”. Многие больные исцелились, помазавшись святым миром, истекавшим от мощей святителя Гурия.

В Иконописном Подлиннике под 4 октября сказано: “Гурий подобием сед, брада, аки Василия Кесарийского, в шапке, в омофоре, в руках Евангелие, риза святительская. Варсонофий подобием надсед, брада, аки Гуриева, на конец раздвоилась, в шапке, риза святительская, омофор и Евангелие”.

В соответствии с докладом архиепископа Чебоксарского и Чувашского Вениамина (Новицкого; + 14 октября 1976) Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен благословил творить в первое воскресенье после 4 октября соборную память всем Казанским святителям.

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