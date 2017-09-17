О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Церковь празднует обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского

|
17 сентября. ПРАВМИР. Русская Православная Церковь празднует обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского.
Церковь празднует обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского

Святитель Иоасаф родился в Прилуках, бывшей Полтавской губернии, 8 сентября 1705 года, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. При Крещении назван Иоакимом. Он происходил из древнего благочестивого малороссийского рода Горленковых.

В 1712 году 7-летнего Иоакима отец отдал в Киевскую духовную академию. В стенах академии он ощутил влечение к монашеской жизни. В течение 7 лет испытывал себя будущий святитель и, наконец, открылся родителям. Долго мать с отцом упрашивали сына-первенца не принимать монашеский постриг.

Но в 1725 году он тайно от них принял рясофор с именем Иларион в Киевском Межигорском монастыре, а 21 ноября 1727 года был пострижен в мантию с именем Иоасаф в Киево-Братском монастыре. Это событие совпало с завершением обучения в духовной академии. Через год инок Иоасаф был хиротонисан архиепископом Варлаамом Вонатовичем в сан иеродиакона. Его оставили преподавателем в Киевской духовной академии.

После смерти преосвященного Варлаама Киевской кафедрой стал управлять архиепископ Рафаил Заборовский. Архиепископ Рафаил обратил внимание на выдающиеся способности молодого подвижника и привлек его для более широкого служения Церкви. Ему было поручено ответственное послушание в должности экзаменатора при Киевской архиепископии. В ноябре 1734 года архиепископ Рафаил посвятил иеродиакона Иоасафа в сан иеромонаха и перевел из училищного Братского монастыря в Киево-Софийский архиерейский дом. Одновременно он был назначен членом Киевской духовной консистории.

Исполняя должность экзаменатора, он приложил много усилий к исправлению нравственных недостатков приходского духовенства. Консисторская должность святителя была прекрасной школой для его организаторских способностей. В это время он хорошо изучил нужды священнослужителей, достоинства и недостатки епархии.

Здесь ясно определилась всесторонность деловых качеств Иоасафа, сочетающаяся с большими внутренними подвигами. Он быстро восходил по лествице духовного совершенства, о чем свидетельствует сохранившееся его произведение «Брань седми честных добродетелей с седми грехами смертными».

24 июня 1737 года иеромонах Иоасаф был назначен настоятелем Свято-Преображенского Мгарского монастыря с возведением в сан игумена. В своем монастыре все силы игумен полагал на благоустройство обители, в прошлом бывшей оплотом православия в борьбе с унией. В монастыре находились мощи святителя Афанасия, Патриарха Константинопольского, Лубенского чудотворца (память 2 мая). Несколько раз Патриарх Афанасий являлся игумену Иоасафу, свидетельствуя о своем покровительстве.

В 1744 году митрополит Рафаил возвел игумена Иоасафа в сан архимандрита. В конце того же года он был вызван в Москву и вскоре распоряжением Святейшего Синода назначен наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В обители преподобного Сергия он также самоотверженно исполнял послушания Церкви (в те годы требовалось много сил для восстановления монастыря после пожара).

2 июня 1748 года в Петропавловском соборе Петербурга архимандрит Иоасаф был хиротонисан во епископа Белгородского. Вступив на архиерейскую кафедру, он строго следил за благочестием и состоянием храмов, за правильностью совершения Богослужения и особенно нравственностью паствы.

Большое внимание святитель уделял образованию духовенства, правильному соблюдению им устава и церковных традиций. Как и прежде, он все силы отдавал архипастырскому служению, не щадя своего здоровья. Своему келейнику Стефану, накануне преставления, святитель запретил домогаться священного сана и предупредил, что в случае непослушания его постигнет безвременная кончина.

Другому келейнику, Василию, святитель указал, что он будет диаконом, а сана священника никогда не достигнет. И это предсказание впоследствии исполнилось. 10 декабря 1754 года святитель преставился. Прославление святителя Иоасафа в лике святых состоялось 4 сентября 1911 года.

Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Благотворительный фонд
Право мечтать и бороться!
Право мечтать и бороться!
7% собрано / 200692 руб. осталось
Лисина Ксюша: Успеть до чудища
Лисина Ксюша: Успеть до чудища
10% собрано / 324680 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Одесская епархия окажет помощь семьям детей, погибших и пострадавших при пожаре в лагере
Новостная служба "Православие и мир"

Также во всех храмах епархии будут совершены панихиды

"
В Одессе трое детей погибли при пожаре в оздоровительном лагере
Новостная служба "Православие и мир"

Деревянная постройка сгорела дотла

"
Церковь чтит Писидийскую икону Божией Матери
Новостная служба "Православие и мир"

Список с этой древней чудотворной иконы в России был сделан в 1608 году в Московском Новоспасском монастыре

Все статьи автора
Статьи Дня
Больше всего молитесь за мир!
Игумения Феосемни (Димца)

Не надо перекладывать вину на других – наставления игумении из греческой обители

Я была уверена, что справлюсь с материнством «на ура»
Татьяна Мишкина

Через год наше появление с детьми в компании все так же вызывает…

Крик о немощи
Протоиерей Игорь Гагарин

Протоиерей Игорь Гагарин о том, стоит ли бить тарелки в гневе

самое читаемое

Протоиерей Игорь Прекуп: Мы слишком долго игнорировали «православное гопничество»12,197

«Ни на одну секунду я не могу представить себе, что не родила бы Мотьку»11,245

Ломать – не строить. О православных погромщиках6,313

Архимандрит Андрей (Конанос): Не добивайтесь желаемого до боли в животе6,183

Год назад я вышла замуж за геолога5,630

#ЯНЕАЛКАШ – родителю ребенка-инвалида просто некогда пить5,290

Почему треть России считает, что детям-инвалидам лучше не рождаться4,813

На пороге вашей квартиры появились сотрудники опеки. Что делать?3,909

Крик о немощи3,036

Епархия: Транспаранты о “Матильде” на крестном ходе в Петербурге – провокация2,765

лучшие авторы

Новостная служба16,892

Митрополит Иларион (Алфеев)16,320

Протоиерей Игорь Прекуп12,198

Юлия Берман11,245

Алиса Орлова6,986

Инокиня Евгения (Сеньчукова)6,313

Архимандрит Андрей (Конанос)6,183

Редакция портала "Православие и мир"5,944

Анна Уткина5,630

Евгений Глаголев4,813

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть