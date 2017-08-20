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Церковь празднует обретение мощей святителя Митрофана Воронежского

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20 августа. ПРАВМИР. Русская Православная Церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, первого епископа Воронежского.
Церковь празднует обретение мощей святителя Митрофана Воронежского

Святитель Митрофан Воронежский родился в 1623 году во Владимирской земле. Половину своей жизни святой прожил в миру, был женат и имел детей. Сохранились сведения о заботе будущего святителя о своем сыне Иване. Некоторое время он был священником в селе Сидоровском Суздальской епархии.

На 40-м году жизни он овдовел и решил посвятить свою жизнь Богу, выбрал Золотниковский Успенский монастырь недалеко от Суздаля, где и был пострижен в иночество с именем Митрофан, а со временем возведен в игумены Яхромской обители.

Патриарх Московский и всея Руси Иоаким поручил ему Унженскую обитель, со временем монастырь достиг процветания.

Монастырь игумена Митрофана привлекал внимание не одного Патриарха, но и царя Феодора Алексеевича. При дворе к святому относились с особым почтением.

Святителю Митрофану пришлось быть свидетелем бунта раскольников в июле того же года и присутствовать на «прении о вере» между старообрядцами и православными в Грановитой палате. Он приобрел известность как обличитель раскола и сподвижник патриотических начинаний царя-реформатора.

Святитель сочувствовал молодому Петру I, старался содействовать полезным для Отечества преобразованиям. Он одобрял постройку флота в Воронеже и поддержал ее материально. В то же время святитель Митрофан не мог одобрить слишком тесного общения царя с иноверцами и бездумного восприятия их обычаев. Он отказался посетить воронежский дворец царя из-за находившихся в нем языческих статуй. Когда разгневанный Петр стал грозить ему смертью, святитель начал готовиться к ней, предпочитая умереть, нежели одобрить языческие ритуалы.

Исповедничество епископа устыдило Петра, в знак согласия с ним он убрал статуи, и мир был восстановлен.

Преставился к Богу святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости. Незадолго до кончины он принял схиму с именем Макарий. Погребен он был в Благовещенском соборе в Воронеже с большими почестями: царь своими руками помогал нести гроб святителя, почитаемого им за святого старца.

  • С 1820 года число почитателей святителя Митрофана возросло, при соборе начали появляться записи о чудесах на его гробнице. От его святых мощей происходили многочисленные исцеления больных
  • В 1831 году последовало официальное донесение об этом Синоду, по решению которого состоялось торжественное открытие гроба, а затем последовала канонизация святителя.
  • .В 1836 году при Благовещенском соборе в Воронеже был учрежден Благовещенский Митрофанов монастырь.
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