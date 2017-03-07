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Церковь празднует обретение мощей святой Матроны Московской

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7 марта. ПРАВМИР. Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году в деревне Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского района) Тульской губернии, она была четвертым ребенком в семье.
Церковь празднует обретение мощей святой Матроны Московской

Согласно житию святой Матроны, родители, Наталья и Дмитрий Никоновы, сначала хотели оставить слепую дочь в приюте, но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон: белая птица необычайной красоты, но слепая, села на её груди. Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила свое «дитя несчастное».

Рассказывают и о внешнем, телесном знаке богоизбранности младенца — на груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик. Позже, когда ей было уже лет шесть мать как-то стала ругать ее: «Зачем ты крестик с себя снимаешь?» «Мамочка, у меня свой крестик на груди», — отвечала девочка.

Житие сообщает, что уже с семи-восьмилетнего возраста у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей.

Много людей приезжало за помощью к Матроне. В четырех километрах от Себино жил мужчина, у которого не ходили ноги. Матрона сказала: «Пусть с утра идет ко мне, ползет. Часам к трем доползет». Он полз эти четыре километра, а от нее пошел на своих ногах, исцеленный.

До нас дошло предание о встрече Матронушки со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей к солее 14-летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена — восьмой столп России».
Значения этих слов матушка никому не объяснила, но ее близкие догадывались, что отец Иоанн провидел особое служение Матронушки России и русскому народу во времена гонений на Церковь.

На семнадцатом году Матрона лишилась возможности ходить: у нее внезапно отнялись ноги. Как говорила сама Матронушка «такова была воля Божия». До конца дней своих она была «сидячей». Она никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест.

В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой так и прожила до конца своих дней. Жила где придётся — у друзей и знакомых. В день Матрона принимала до сорока человек. Люди приходили со своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи.

Матрона предсказала свою смерть за три дня, продолжая принимать людей в свои последние дни. Скончалась 2 мая 1952 года. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве. Могила святой Матроны позже стала местом неофициального паломничества.

8 марта 1998 года останки были эксгумированы; мощи доставлены в московский Данилов монастырь, затем перенесены в храм на территории Покровского женского монастыря и помещены в специальную гробницу (раку).

2 мая 1999 года Матрона канонизирована как местночтимая московская святая; определение Священного Синода от 17 августа 2004 года гласило: «Включить в повестку дня предстоящего Архиерейского Собора вопрос об общецерковном прославлении святой блаженной Матроны Московской (Никоновой; 1881—1952)». В октябре того же года состоялась общецерковная канонизация.

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