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Церковь празднует память иконы Божией Матери «Державная»

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15 марта. ПРАВМИР. В ряду почитаемых на Руси чудотворных образов Божией Матери особое место занимает икона, обретенная уже в ХХ веке, которой суждено было стать одной из главных святынь современной России. Это икона Богородицы «Державная».
Церковь празднует память иконы Божией Матери «Державная»

Этот образ Свой Матерь Божия явила русскому православному народу 2/15 марта 1917 года, в день отречения от престола царя-мученика Николая Александровича. Жительнице слободы Перерва крестьянке Евдокии Адриановой были два сновидения: первое 13-го февраля и второе 26-го февраля.13-го февраля во сне был голос: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, и пусть молятся». Благочестивая женщина стала молиться о получении более ясных указаний и спустя две недели, 26-го февраля, как бы в ответ на усердную молитву, Адриановой снится белая церковь, и в ней величественно восседает Женщина, в Которой своим сердцем Адрианова признает и чувствует Царицу Небесную, хотя и не видит Ее святого лика. Евдокия отправилась в Коломенское и сразу узнала виденную во сне Вознесенскую церковь.

Настоятелем церкви Вознесения был священник о. Николай Лихачев. Придя к нему в дом, Адрианова сообщила ему о своих сновидениях и просила совета как поступить. О. Николай собирался служить вечерню и пригласил Адрианову вместе с собой в церковь, где показал ей все старинные иконы Богоматери, находящиеся в храме и на иконостасе, но Адрианова ни в одной из них не находила какого-либо сходства со своим сновидением. Тогда по совету сторожа церкви и еще одного прихожанина, случайно зашедшего в церковь, о. Николай стал усердно искать икону повсюду: на колокольне, на лестнице, в чуланах, и, наконец, в церковном подвале. И вот именно в подвале, среди старых досок, разных тряпок и рухляди, в пыли, была найдена большая узкая старая черная икона. Когда почерневшую от старости икону промыли, открылось изображение Богоматери, восседающей на троне с Богомладенцем. Царица Небесная была написана со знаками царской власти: в красной порфире, с короной на голове и скипетром и державой в руках — откуда и произошло название «Державная».

Всю Россию облетело известие о том, что под Москвой произошло чудесное явление новой иконы. Вскоре большие группы богомольцев стали посещать село Коломенское, прибегая к благодатной помощи Царицы Небесной, и Она, Заступница усердная, изливает неоскудно от этого образа милость Свою всем страждущим и с верою приходящим к Ней, как об этом свидетельствуют их молитвенные благодарения за полученную небесную помощь. Чтобы дать всем желающим возможность поклониться образу, его стали возить по окрестным храмам, фабрикам и заводам, оставляя в Вознесенской церкви только на воскресные и праздничные дни. Известно, что икона побывала и в Марфо-Мариинской обители в Замоскворечье, где ее торжественно встречала настоятельница, преподобномученица великая княгиня Елизавета Феодоровна с сестрами. Скоро почти в каждом храме появился список с «Державной»; были подготовлены служба и акафист, в составлении которых принимал участие святитель Тихон.

После революции, в годы жестокого гонения на Церковь новоявленная икона не переставала изливать чудеса, укрепляя и утешая верующих. Известен случай, когда ходатайством Божией Матери в день празднования Ее «Державной» иконы в 1925 году был освобожден из тюрьмы настоятель храма Святителя Николая в Плотниках протоиерей Владимир Воробьев, очень почитавший «Державную» и ранее по воскресеньям часто ходивший со своим хором и прихожанами в Коломенское служить ей акафист.

По записям в своих книгах Вознесенский женский монастырь в Москве установил, что икона прежде принадлежала ему и в 1812 году перед нашествием Наполеона в числе других была передана на хранение в Вознесенскую церковь села Коломенского.

После революции она хранилась в запасниках Исторического музея. 27 июля 1990 г., в канун памяти святого равноапостольного князя Владимира, икону перевезли в родное Коломенское из домовой церкви издательского отдела Патриархии, где Она год простояла в алтаре после передачи ее Историческим музеем. Сейчас эта икона является  главной святыней Казанского храма в Коломенском. Явленная икона написана на выщербленной доске поблекшими от времени красками. Создается впечатление, что в свое время масло было наложено на голую древесину, без грунта. Нижняя часть обветшала и икона нуждается в реставрации.

В 1995 г. возрождение взорванного 5 декабря 1931 года Храма Христа Спасителя началось со строительства деревянного храма-часовни в честь «Державной» иконы Божией Матери, в которой служились первые Божественные Литургии. Именно по молитвам Пресвятой Богородицы величественный Храм был восстановлен в кратчайшие сроки.

(Цит. по: Орехов Д. Святые иконы России. — СПб., 1999)

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