Церковь чтит память Моздокской иконы Божьей Матери, защищающей от междоусобиц

10 мая. ПРАВМИР. Грузинская царица святая Тамара, жившая на рубеже XII и XIII веков, воздвигала и снабжала утварью и облачениями множество храмов в горах и ущельях Кавказа.

В один из храмов, находившихся около осетинского аула Марьям-Kay, она и прислала список с афонской Иверской иконы Божией Матери.

До 1768 года эта икона хранилась в Куртатинском округе, где трижды чудесным образом выходила невредимой из пожаров. В том же году по настоянию императрицы Екатерины II осетины аула Марьям-Kay должны были выселиться из Куртатинского округа. Отправившись в дорогу и взяв с собой Иверскую икону, путники-осетины заночевали на берегу реки Терек у города Моздока.

Всю ночь от святой иконы исходил яркий свет. Здесь построили для Иверской иконы часовню, на месте которой был выстроен храм, а вскоре основана женская обитель. Но в 1799 году и храм, и монастырь были закрыты.

В конце XIX столетия в честь Иверской иконы Божией Матери жителями Моздока был выстроен величественный храм. Икону стала почитаться по всему Кавказу.

От Иверской Моздокской иконы совершилось много чудес и исцелений. Каждый год ее переносили в город Владикавказ, где она пребывала около месяца.

После революции 1917 года икона была утеряна и сегодня в Успенской церкви города Моздока находится ее список.

Пред Моздокской иконой Пресвятой Богородицы молятся о защите от междоусобной брани, об избавлении от скорби и печали, об исцелении недугов душевных и телесных, при тяжелых обстоятельствах.