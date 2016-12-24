Церковь празднует память преподобного Даниила Столпника

24 декабря. ПРАВМИР. Церковь отмечает память преподобного Даниила Столпника.

Преподобный Даниил Столпник родился в селе Вифара, близ города Самосаты в Месопотамии. Мать его Mapфа долго была бесплодной и в молитвах дала обет, если родится ребенок, посвятить его Господу. Молитва была услышана, и Марфа вскоре родила сына, который до 5 лет рос без имени. Родители мальчика хотели, чтобы рожденный по благоволению Божиему также от Бога получил бы и имя. Они привели сына в находившийся поблизости монастырь и обратились к игумену. Игумен велел подать одну из Богослужебных книг и, наугад развернув ее, нашел в ней слова пророка Даниила. Так отрок получил имя. Родители просили, чтобы мальчик остался в монастыре, но игумен не принял его, так как тот был еще очень мал. В 12 лет отрок сам ушел из дома в монастырь.

Родители обрадовались, когда узнали, где находится сын, и пришли в монастырь. Увидев, что он еще ходит в мирской одежде, они умолили игумена постричь его в Ангельский чин. В воскресный день игумен исполнил их просьбу, но запретил им часто посещать сына. Братия обители удивлялась подвигам инока.

Однажды вместе с игуменом монастыря Даниил посетил святого Симеона Столпника, который предрек юному монаху, что и он понесет подвиг столпничества. Преподобный Даниил продолжил подвижническую жизнь в затворе. Когда в видении ему было указано место нового подвига, он удалился во Фракийскую пустыню вместе с двумя учениками, где они достроили столп, на котором преподобный Даниил провел 33 года.

К столпу стекались люди, несчастные и вольные, и все получали от преподобного Даниила помощь и исцеление. Молитв святого подвижника испрашивали византийские императоры. Из многочисленных предсказаний преподобного наиболее значительным было пророчество о сильном пожаре в Константинополе. Преподобный Даниил обладал еще и даром благодатного слова. Он наставлял многих на путь исправления жизни.

Преподобный преставился 80-ти лет (ок. 489-490 гг.).