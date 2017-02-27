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Церковь празднует память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

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27 февраля. ПРАВМИР. 27 февраля православные верующие чтут память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, брата святого Мефодия.
Церковь празднует память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского
Равноапостольный Кирилл (Константин) Философ, Моравский. Фреска (Сливнички монастырь, Македония).

Святой Кирилл Философ, которого до принятия схимы звали Константином, родился примерно в 826-827 году в Македонии, в Фесалониках, в семье помощника местного стратига (генерал-губернатора), получил блестящее образование — знал несколько языков, изучал геометрию, арифметику, астрономию, риторику и философию, — а когда, отказавшись от выгодной женитьбы, принял сан священника, был даже назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии, однако, как истинный философ, предпочел столице монастырь у Черного моря.

Но будущий патриарх Фотий, с которым он близко познакомился в Константинополе, убедил его вернуться. Фотию, не знавшему ни одного иностранного языка, в его борьбе с иконоборцами и мусульманами нужен был соратник-переводчик. Константин же был, как говорится, филологом от Бога. Он прекрасно обучался языкам и любил это занятие: кроме родного греческого, знал славянский, еврейский, латынь, во время поездки с миссией в халифат познакомился с арабским, знал даже сирийский (что в то время было редкостью).

В миссионерских путешествиях вокруг Константина собралась группа учеников, вместе с которыми он в 856 году пришел в монастырь, настоятелем которого был его старший брат Мефодий, и занялся составлением славянской азбуки — глаголицы, искусственного алфавита, с использованием начертаний восточных алфавитов. Кириллица же, возникшая в Болгарии в результате длительного использования греческого алфавита еще до принятия страной христианства, объединив греческий алфавит с филологическими и лингвистическими принципами, положенными в основу глаголицы, на рубеже IX-X веков стала общеславянским алфавитом.

К 863 году, когда братья, по просьбе князя Ростислава, были отправлены миссионерами в Моравию, они уже успели перевести на славянский язык основные богослужебные тексты. Гениальность Константина-Кирилла как филолога была в том, что он создал универсальную алфавитную систему, которая учитывала особенности любого славянского языка и даже некоторых соседних. И когда в дальнейшем где либо использовались различные региональные варианты кириллического алфавита, их создатели могли брать за основу алфавит святого Кирилла практически ничего не меняя. Это предопределило успех их с братом миссии.

Мало того, благодаря ей, славяне обрели не только свое богослужение, но и свой литературный язык, который на Руси, например, просуществовал до начала XVIII века. А перевод на славянский язык Евангелия стал явлением настолько глобальным и значимым, что масштаб его и сейчас, наверное, еще невозможно до конца осознать. Авторы житий святых братьев и их ученики характеризовали это событие словами Библии: «И отверзлись по пророческому слову уши глухих, чтобы слышать слова Писания, и ясен стал язык гугнивых».

Святые Кирилл и Мефодий по праву именуются равноапостольными — они как продолжатели дела апостола Павла несли христианство не какому-то отдельному народу, а всем славянам вообще.

Как реагировали на их миссионерский успех в Константинополе, исторических свидетельств не сохранилось. Молчат об этом и жития. А вот с Римом все оказалось непросто. Миссия святых братьев разворачивалась на тех землях, где до этого действовали немецкие миссионеры из соседнего Восточно-Франкского королевства, использовавшие в богослужении латынь. Поэтому Рим то поддерживал миссию Кирилла и Мефодия, то запрещал богослужение на славянском языке.

Как это нередко бывает в истории, миссия стала картой в сложной политической игре. На раннем этапе для Рима было выгодно поддержать ее и даже создать отдельную архиепископию (формально, возродив старую, с центром в городе Сирмий, севернее современного Белграда). По договоренности между папским престолом и моравскими князьями в августе 869 года на эту кафедру был поставлен Мефодий — Кирилл за полгода до этого, 14 февраля (27 февраля по новому стилю), скончался в Риме, приняв перед смертью схиму.

По преданию, перед смертью он сказал брату: «Мы с тобой, как два вола; от тяжёлой ноши один упал, другой должен продолжать путь».

А в 885 году папа окончательно запретил богослужение на славянском языке на своих канонических территориях.

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