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Церковь празднует перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского

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12 сентября. ПРАВМИР. Святой благоверный князь Александр Невский (в схиме Алексий) скончался по пути из Орды в Городце, на Волге, 14 ноября 1263 года.
Церковь празднует перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского

23 ноября 1263 года он был погребен в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира (ныне там установлен памятник святому князю; еще один памятник установлен в городе Переславле-Залесском).

Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребении, ибо было ознаменовано чудом: святой сам протянул руку за разрешительной молитвой. Великий князь Иоанн Иоаннович (1353-1359) в своем духовном завещании, писанном в 1356 году, оставил своему сыну Димитрию (1363-1389), будущему победителю Куликовской битвы, «икону Святый Александр».

Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, перед Куликовской битвой – в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена.

30 августа 1721 года Петр I, после продолжительной и изнурительной войны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, расположившуюся на берегах Невы.

Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года, святые мощи были привезены в Шлиссельбург 20 сентября того же года и оставались там до 1724 года, когда 30 августа были установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне. Указом от 2 сентября 1724 года было установлено празднество на 30 августа (по старому стилю).

Архимандрит Гавриил Бужинский составил специальную службу на воспоминание Ништадского мира, соединив ее со службой святому Александру Невскому.

Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому – многочисленные храмы, посвященные святому Александру Невскому. Наиболее известные из них: Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в Таллине, храм в Тбилиси. Эти храмы – залог дружбы русского народа-освободителя с братскими народами.

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