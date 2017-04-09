Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим

24 апреля. ПРАВМИР. Праздник Входа в Иерусалим от употребления в этот день ваий (пальмовых ветвей и верб) называют также Неделей ваий и Вербным воскресением.

О Входе Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до крестных страстей Его повествуют все четыре евангелиста. Когда после чудесного воскрешения Лазаря Спаситель за шесть дней до Пасхи собрался для празднования ее идти в Иерусалим, то многие из народа с радостью последовали за Ним, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какою в древние времена на Востоке сопровождали царей. Первосвященники же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его, а также и Лазаря, «потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса».

Но произошло неожиданное для них: множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали Мессию. Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, пришедшего освободить его.

Евангелисты повествуют: Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле».

Затем Иисус вошел в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, говоря: «Написано: «дом Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его вертепом разбойников». Весь народ с восхищением слушал учение Господне. После чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Покинув Иерусалим, Спаситель вернулся в Вифанию.

Церковь напоминает нам об этом торжественном Входе в Иерусалим в последнее воскресение Великого поста и воспевает:

«На престоле на небеса, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати». (Кондак, глас 6-й)

За утреней присутствующим раздают зеленеющие ветви со свечами в память того, как встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках.