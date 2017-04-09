О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим

|
24 апреля. ПРАВМИР. Праздник Входа в Иерусалим от употребления в этот день ваий (пальмовых ветвей и верб) называют также Неделей ваий и Вербным воскресением.
Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим

О Входе Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до крестных страстей Его повествуют все четыре евангелиста. Когда после чудесного воскрешения Лазаря Спаситель за шесть дней до Пасхи собрался для празднования ее идти в Иерусалим, то многие из народа с радостью последовали за Ним, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какою в древние времена на Востоке сопровождали царей. Первосвященники же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его, а также и Лазаря, «потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса».

Но произошло неожиданное для них: множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали Мессию. Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, пришедшего освободить его.

Евангелисты повествуют: Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле».

Затем Иисус вошел в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, говоря: «Написано: «дом Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его вертепом разбойников». Весь народ с восхищением слушал учение Господне. После чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Покинув Иерусалим, Спаситель вернулся в Вифанию.

Церковь напоминает нам об этом торжественном Входе в Иерусалим в последнее воскресение Великого поста и воспевает:

«На престоле на небеса, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати». (Кондак, глас 6-й)

За утреней присутствующим раздают зеленеющие ветви со свечами в память того, как встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Церковь празднует Лазареву субботу
Церковь празднует Лазареву субботу
Новостная служба "Православие и мир"

Воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря совершено в удостоверение грядущего воскресения всех умерших

Церковь чтит память Преподобного Захарии Постника, Печерского
Церковь чтит память Преподобного Захарии Постника, Печерского
Новостная служба "Православие и мир"

Часто преподобный видел Ангелов, с которыми и сподобился жизни на Небе

Церковь чтит память прмч. Никона и 199 его учеников
Церковь чтит память прмч. Никона и 199 его учеников
Новостная служба "Православие и мир"

Епископ Феодосии поручил святому Никону 190 иноков

Благотворительный фонд
Помогите Анне Колесовой найти донора
Помогите Анне Колесовой найти донора
82% собрано / 107950 руб. осталось
Помогите Володе дышать
Помогите Володе дышать
94% собрано / 29889.75 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Умер космонавт Георгий Гречко
Новостная служба "Православие и мир"

Всего на счету Гречко три полета и один выход в открытый космос

"
Акция “Пасхальная ленточка” пройдет в Москве в Великую субботу
Новостная служба "Православие и мир"

В нынешнем году ленточки также будут переданы в Кемерово, Калугу и Ставрополь

"
В Вербное воскресенье у Исаакиевского собора пройдет крестный ход с участием детей
Новостная служба "Православие и мир"

Как ожидается, в крестном ходе после Божественной литургии примут участие около трех тысяч детей

Все статьи автора
Статьи Дня
Вход Господень в Иерусалим: победитель до победы
протоиерей Александр Абрамов

Кто мы сами в этот день? И кем будем в Страстную неделю?

Мы точно знаем, что Господь хочет от нас
Владимир Берхин

Он не просил заготовить оружие, найти пути отхода или покарать предателя

Вербное воскресенье. День радостных ладошек
Архимандрит Савва (Мажуко)

Письмо № 36. Честь для Христа от будущих мучителей

самое читаемое

Благовещение Пресвятой Богородицы в 2017 году95,090

Когда освящать вербу?19,494

Когда жизнь семьи превращается в ад, запреты не работают11,830

Стоит найти любовь, как появляются молодые секретарши10,737

Урок Благовещения: услышать Бога и дать Ему действовать7,667

Леденцы для Лазаря6,902

Протоиерей Александр Ткаченко: Моя награда в том, что я священник6,543

Работодатель отказался увольнять Андрея Никитина6,389

Неуклюжий пост5,563

Разговор Божией Матери с Архангелом – это о нас самих5,079

лучшие авторы

Новостная служба135,699

Редакция портала "Православие и мир"20,475

Оксана Головко18,528

Архимандрит Савва (Мажуко)16,284

Священник Евгений Дорофеев12,174

Денис Ахалашвили10,737

Священник Константин Камышанов7,667

протоиерей Александр Абрамов7,148

Валерия Михайлова6,543

Марина Солотова5,906

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть