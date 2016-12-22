Церковь празднует Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы

22 декабря. ПРАВМИР. Зачатие святой Анны, «егда зачат святую Богородицу». Святая Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема, происходившего из колена Левиина. Она вышла замуж за святого Иоакима (память их 9 сентября), который был родом из Галлии.

Долго святая Анна была бесплодна, но по прошествии 20 лет, по горячим молитвам святых супругов, Ангел Господень возвестил им о Зачатии Дочери, Которую благословит весь род человеческий. Зачатие святой Анны совершилось в Иерусалиме, где и родилась Пресвятая Дева, нареченная Марией.

Многие иконы, посвященные Зачатию святой Анны, изображают Пресвятую Деву, попирающую ногами змия. «Внизу иконы, по сторонам ее, святые Иоаким и Анна изображаются обычно с поднятыми вверх и молитвенно сложенными руками; глаза их также устремлены вверх и созерцают Божию Матерь, Которая как бы парит в воздухе с распростертыми дланями; под Ее стопами изображен шар, обвитый змием, обозначающим диавола, который в лице падших прародителей стремится подчинить своей власти всю вселенную».

Существуют также иконы, на которых святая Анна держит на левой руке Пресвятую Деву в младенческом возрасте. На лице святой Анны изображено особое благоговение. Старинная икона большого размера, написанная на холсте, находилась в селе Миньковицах Дубенского уезда Волынской епархии. Издревле этот праздник особенно почитался в России беременными женщинами.