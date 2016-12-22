Церковь празднует Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы

Долго святая Анна была бесплодна, но по прошествии 20 лет, по горячим молитвам святых супругов, Ангел Господень возвестил им о Зачатии Дочери, Которую благословит весь род человеческий. Зачатие святой Анны совершилось в Иерусалиме, где и родилась Пресвятая Дева, нареченная Марией.
Многие иконы, посвященные Зачатию святой Анны, изображают Пресвятую Деву, попирающую ногами змия. «Внизу иконы, по сторонам ее, святые Иоаким и Анна изображаются обычно с поднятыми вверх и молитвенно сложенными руками; глаза их также устремлены вверх и созерцают Божию Матерь, Которая как бы парит в воздухе с распростертыми дланями; под Ее стопами изображен шар, обвитый змием, обозначающим диавола, который в лице падших прародителей стремится подчинить своей власти всю вселенную».
Существуют также иконы, на которых святая Анна держит на левой руке Пресвятую Деву в младенческом возрасте. На лице святой Анны изображено особое благоговение. Старинная икона большого размера, написанная на холсте, находилась в селе Миньковицах Дубенского уезда Волынской епархии. Издревле этот праздник особенно почитался в России беременными женщинами.