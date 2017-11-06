Церковь в Техасе – до трагедии (фото)

В Фейсбуке есть страница этой церкви. Посмотрите как жили ее прихожане до трагедии. Фестивали, карнавалы, пикники, спортивные соревнования, радостные и счастливые лица…
В Фейсбуке есть страница этой церкви. Посмотрите как жили ее прихожане до трагедии. Фестивали, карнавалы, пикники, спортивные соревнования, радостные и счастливые лица…
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