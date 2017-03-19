Церковь вспоминает 42 святых мучеников в Амморее

19 марта. ПРАВМИР. 42 святых мученика в Амморее: Константин, Летий, Феофил, Феодор, Мелиссен, Каллист, Васой и прочие с ними.

Во время войны между греческим императором Феофилом (829–842) и сарацинами, последним удалось осадить город Амморею (Галатия). В результате измены военачальника Вадитзиса Амморея пала, а сорок два ее защитника – воина были захвачены в плен и отправлены в Сирию.

В течение семи лет томительного заключения пленников тщетно убеждали отказаться от христианской веры и принять мусульманство. Они упорно отвергли все лестные предложения и мужественно выдержали страшные угрозы. После многих пыток, так и не сломив дух воинов-христиан, их осудили на смерть. Стойкость святых надеялись поколебать и перед самой казнью.

Воину Феодору говорили: «Нам известно, что ты, оставив священный сан, стал воином и проливал кровь. Ты не можешь надеяться на Христа, – признай Магомета». Но мученик уверенно отвечал: «Я не отрекся от Христа, а за то, что оставил священный сан, должен пролить свою кровь».

Приговоренные спокойно и бесстрашно подходили к палачам. Их обезглавили, а тела бросили в реку Евфрат. В службе прославляются святые страстотерпцы: «всеблаженный» Феодор, «непобедимый» Каллист, «доблий» Константин, «чудный» Феофил и «крепчайший» Васой.

Предатель же Вадитзис не избежал позорной участи: враги знали, что нельзя доверять изменнику, и умертвили его.