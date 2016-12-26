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Церковь вспоминает мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

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26 декабря. ПРАВМИР. Святые мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест пострадали за Христа при императоре Диоклитиане (284–305) в Севастии, в Армении.
Церковь вспоминает мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

В числе первых христиан, принявших тогда мучения, был пресвитер Аравийской церкви мученик Авксентий, заключенный в темницу. Видя непоколебимость христиан, градоправитель Саталиона, благородный военачальник святой Евстратий, бывший тайным христианином, решился на открытое исповедание веры, за что был подвергнут пыткам: его избивали, надевали на ноги железные сапоги, жгли огнем. После этих жестоких мучений его сожгли, а мученика Авксентия обезглавили.

Увидев их мученическую смерть, святой Мардарий, который был из простого народа, также исповедал свою веру и был повешен вниз головой. Перед кончиной он произнес молитву: «Владыко Господи Боже, Отче Вседержителю…», которая читается в конце 3-го часа и на полунощнице.

Мученику Евгению вырвали язык, отрубили руки и ноги и отсекли голову мечом.

Молодой воин святой Орест исповедал себя христианином и за это предстал перед судом. Он был приговорен к сожжению на раскаленном железном ложе, куда взошел укрепляемый молитвой святого Евстратия. Предсмертная молитва святого Евстратия («Величая, величаю Тя, Господи…») читается на субботней полунощнице. Мученик Евстратий скончался 13 декабря.

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