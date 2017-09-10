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Церковь вспоминает обретение мощей преподобного Иова Почаевского

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10 сентября. ПРАВМИР. Русская Православная Церковь вспоминает обретение мощей преподобного Иова, игумена Почаевского.
Церковь вспоминает обретение мощей преподобного Иова Почаевского

Преподобный Иов, игумен Почаевский, чудотворец (в миру Иван Железо) родился в середине ХVI века в Галиции.

В возрасте 10 лет он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь, а на 12-м году жизни принял монашество. С юности преподобный был известен величайшим благочестием, строгой подвижнической жизнью и рано удостоился священнического сана.

Около 1580 года, по просьбе известного поборника православия князя Константина Острожского, преподобный Иов возглавил Крестовоздвиженский монастырь близ города Дубно и управлял им более 20 лет в обстановке нараставших гонений со стороны католиков и униатов.

В начале ХVII века преподобный удалился на Почаевскую гору и поселился в пещере неподалеку от древней Успенской обители, славной своей чудотворной Почаевской иконой Божией Матери.

Братия обители, полюбив святого отшельника, избрали его своим игуменом. Преподобный Иов, ревностно исполняя должность настоятеля, был кроток и ласков с ними, сам много работал, сажал в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря.

Принимая деятельное участие в защите православия и русской народности, он присутствовал на Киевском Соборе 1628 года, созванном против унии.

После 1642 года преподобный принял великую схиму с именем Иоанн. Иногда он полностью затворялся в пещере на три дня или на целую неделю. Иисусова молитва была непрестанным деланием его кроткого сердца. По свидетельству ученика и составителя жития преподобного Иова Досифея, однажды во время молитвы преподобного пещеру осиял небесный свет.

Скончался преподобный в 1651 году, прожив более 100 лет, после пятидесятилетнего управления Почаевской обителью. Его прославление совершилось 28 августа 1659 года.

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