Церковь вспоминает преставление преподобного Сергия Радонежского

8 октября. ПРАВМИР. Русская Православная Церковь вспоминает преставление одного из самых почитаемых русских святых — преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца.

Преподобный Сергий Радонежский (в миру носил имя Варфоломей) родился ок. 1314 года в семье боярина Кирилла и его супруги Марии. В детстве не мог освоить грамоту, но в тринадцатилетнем возрасте встретил схимника-чудотворца, по молитве которого научился читать и писать. Этой встрече посвящена картина М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею».

После смерти родителей Варфоломей удалился в Хотьково-Покровский монастырь, где уже подвизался его брат Стефан. Будучи склонным к пустынножительству, убедил Стефана удалиться в густой лес (Радонежский бор). Там, на берегу реки Кончуры на холме Маковец они построили деревянную церковь во имя Святой Троицы.

Стефан впоследствии отправился в Богоявленскую обитель в Москву, а Варфоломей остался пустынножительствовать. Позже он встретил некоего игумена Митрофана и принял от него постриг с именем Сергий. Вокруг подвижника образовался монастырь, вскорости приобретший славу, которая дошла до самого Константинополя. Вселенский Патриарх Филофей прислал ему с особым посольством крест, параман, схиму и грамоту, в которой восхвалял его за добродетельное житие и давал совет ввести в монастыре киновию (строгое общинножитие).

Насельники обители жили от своих трудов, не принимая подаяния. Игумен Сергий сам трудился наравне с братией.

Преподобного Сергия очень уважал святитель Алексий Московский и даже желал видеть своим преемником, но Сергий отказался.

Преподобный Сергий пользовался также большим уважением князей. Великий князь Дмитрий Донской часто прислушивался к его советам, благословение на Куликовскую битву он получил именно от радонежского игумена. Кроме того, преподобный Сергий благословил пойти на битву двух своих иноков — Пересвета и Ослябу. К этому моменту, также не без помощи Сергия, примирявшего враждующих, почти все князья уже признавали главенство князя Дмитрия.

Преподобный Сергий преставился в 1392 году, а уже через тридцать лет были обретены его мощи. Ныне они находятся в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

В 1919 году мощи были вскрыты большевиками и находились в музее до 1946 года, когда вновь были возвращены Церкви.