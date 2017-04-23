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Церковь вспоминает уверение апостола Фомы

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23 апреля. ПРАВМИР. Сегодня, в неделю 2-ю по Пасхе (Антипасху) Церковь вспоминает уверение апостола Фомы.
Церковь вспоминает уверение апостола Фомы

Святого апостола Фому на самом деле звали Иуда и был он родом из галилейского города Пансады. «Фома» – его прозвище, которое по-арамейски значит «близнец». Услышав проповедь Спасителя, он всё оставил и пошел вслед за Ним.

Однажды Иисус сказал, что собирается идти в Иудею. Уже было известно, что там Христа ждали враги. Апостолы стали отговаривать Учителя от рискованного путешествия. Тогда порывистый и смелый Фома сказал ученикам: «Пойдем и мы умрем с ним!»

Наиболее известный евангельский эпизод с участием апостола Фомы связан с событиями после Воскресения Христова. В Евангелии от Иоанна сохранилось свидетельство того, как святой Фома воспринял весть о Воскресении Спасителя. Он не удовлетворился рассказами других учеников и сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не поверю». На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолам, среди которых был и Фома, показал Свои раны и обратился к нему: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Сомнение Фомы было особенным, оно послужило окончательному утверждению в вере учеников Христа от апостольского века и до наших дней.

Святитель Иоанн Златоуст так пишет об апостоле: «Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их».

По церковному преданию, после Воскресения и Вознесения Спасителя святому апостолу Фоме выпало проповедовать в Эфиопии, а также на Востоке. В своих странствиях он прошел до самой Индии. За обращение в христианство сына и супруги правителя индийского города Мелипуры святой Фома был заключен в темницу. Апостола пытали и казнили, проткнув пятью копьями.

Частицы мощей святого апостола Фомы есть в Индии, Венгрии и на Афоне.

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